Государственные бумаги набирают популярность: что привлекает инвесторов

Финансовая нестабильность последних лет, рост мошеннических схем и появление новых финансовых пирамид подталкивают граждан и компании к поиску защищенных способов вложений. На этом фоне интерес к инструментам фондового рынка заметно усиливается. Одними из самых надежных и востребованных сегодня остаются государственные ценные бумаги (ГЦБ), размещаемые на Кыргызской фондовой бирже (КФБ).

О том, почему государственные бумаги превращаются в ключевой ориентир для инвесторов и как развивается рынок ГЦБ в Кыргызстане, 24.kg рассказала и. о. генерального директора КФБ Аида Чодулова.

Фото Аида Чодулова. И.о.гендиректора КФБ

— Что такое ГЦБ и зачем они нужны?

— В условиях глобальной рыночной нестабильности все больше инвесторов обращаются к инструментам, обеспеченным государственными гарантиями.

Государственные ценные бумаги — это долговые инструменты, которые выпускает Министерство финансов. С мая 2023 года на площадке КФБ регулярно размещаются два вида ГЦБ:

ГКО-2 — государственные казначейские облигации сроком обращения два года;

ГКВ-12 — годовые государственные казначейские векселя.

Средства, привлеченные государством через размещение ГЦБ, направляют на финансирование национальных проектов, покрытие дефицита бюджета и рефинансирование госдолга. Покупая ГЦБ, инвестор фактически предоставляет государству займ и получает гарантированный доход.

— Каков интерес инвесторов к государственным ценным бумагам?

— Спрос на ГЦБ демонстрирует впечатляющую динамику. В 2024 году объем торгов государственными бумагами на КФБ превысил 3,7 миллиарда сомов — показатель, который уже тогда свидетельствовал о высоком доверии инвесторов.

Но в 2025-м интерес превзошел все ожидания. Только за первые десять месяцев торгов объем операций достиг 7,3 миллиарда сомов, что почти вдвое выше уровня прошлого года.

В числе инвесторов — не только частные лица, но и банки, страховые компании, инвестиционные и пенсионные фонды. ГЦБ становятся обязательным элементом сбалансированного портфеля для крупных профессиональных участников рынка.

— Какие бывают государственные ценные бумаги?

— ГЦБ делятся по срокам обращения:

Краткосрочные. Государственные казначейские векселя (ГКВ) — дисконтные бумаги сроком 3, 6 или 12 месяцев. Номинал одной единицы — 100 сомов.

Долгосрочные. Государственные казначейские облигации (ГКО) — инструменты сроком более одного года и с купонным доходом.

На КФБ в обращении находятся ГКВ-12 (срок — 12 месяцев) и ГКО-2 (срок — 2 года).

Оба инструмента включены в категорию А листинга КФБ, что подтверждает их максимальную прозрачность и надежность. При этом доходы по ГЦБ освобождены от подоходного налога и налога на прибыль.

Справка: Листинг — совокупность процедур включения ценных бумаг в официальный список биржи и осуществление контроля за соответствием ценных бумаг установленным биржей условиям и требованиям.

Средневзвешенная доходность, сформировавшаяся по результатам аукционов: ГКВ-12 — около 10,5 процента, ГКО-2 — около 13 процентов годовых.

— Каковы преимущества ГЦБ?

— У ГЦБ есть семь ключевых преимуществ:

Надежность и гарантия государства. Обязательства по ГЦБ полностью обеспечены Министерством финансов.

Прозрачная доходность. Инвестор заранее знает, сколько заработает.

Низкий риск. Волатильность по ГЦБ значительно ниже, чем по корпоративным инструментам.

Ликвидность. Бумаги можно продать в любой момент через биржевых брокеров или банки.

Бюджетное обеспечение выплат. Все расходы по ГЦБ заранее заложены в госбюджете.

Возможность РЕПО-операций. Это дает инвестору гибкость в управлении ликвидностью.

Доступность для всех категорий инвесторов, в том числе иностранных.

— Сколько можно заработать и где купить ГЦБ?

— ГКВ-12 продаются ниже номинала — например, по 86-87 сомов. Через год инвестор получает 100 сомов: доход — 13-14 сомов с бумаги.

ГКО-2 имеют купон 5 процентов годовых с выплатой раз в полгода. Через два года возвращается номинальная стоимость.

Купить ГЦБ могут граждане и компании — как резиденты, так и нерезиденты. Для этого достаточно обратиться к участникам торгов КФБ: брокерам или коммерческим банкам. Актуальный список размещен на сайте биржи (kse.kg).

— Что дальше? Расскажите о планах развития рынка ГЦБ.

— Кыргызская фондовая биржа совместно с Министерством финансов ведет масштабную работу по модернизации инфраструктуры и расширению доступа к государственным ценным бумагам:

1. Повышение финансовой грамотности

Биржа активно продвигает образовательные материалы в социальных сетях, объясняя населению принципы фондового рынка и преимущества ГЦБ.

2. Перевод всех ГЦБ на площадку КФБ

С 15 сентября этого года государству принадлежит 62,17 процента акций КФБ, что стало важным шагом к усилению национальной биржевой инфраструктуры. В ближайшее время планируется полный перевод всех видов ГЦБ с площадки Национального банка на биржу.

3. Цифровизация и техническая модернизация

КФБ внедряет мобильные решения, электронную идентификацию, дистанционное открытие счетов. В 2025-м начат крупный проект модернизации: закуплено новое серверное оборудование, внедрена система QUIK, проходит тестирование новой торговой платформы.

4. Повышение ликвидности

Биржа готовится к запуску института маркетмейкеров, что обеспечит устойчивые котировки и ускорит сделки на рынке ГЦБ.

— Можно ли считать ГЦБ инструментом финансовой стабильности?

— Реализация комплексных мер по развитию рынка государственных бумаг позволит не только привлечь новых инвесторов, но и повысить прозрачность, ликвидность и эффективность всего фондового рынка страны.

ГЦБ уже сегодня играют ключевую роль в устойчивости финансовой системы Кыргызстана. А дальнейшее развитие инфраструктуры биржи сделает этот инструмент еще более доступным и комфортным для всех категорий инвесторов.