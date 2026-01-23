Покупка недвижимости иностранцами не влияет на цены в Кыргызстане

Покупка жилья иностранцами не оказывает влияния на стоимость недвижимости в Кыргызстане. Об этом заявил главный специалист Государственного агентства по земельным ресурсам Аман Кебеков в эфире «Биринчи радио».

По его словам, в обществе высказывались опасения, что сделки с участием иностранцев подталкивают рост цен на жилье. Однако проведенный анализ показал, что доля таких сделок крайне незначительна и не достигает 1 процента от общего объема.

Аман Кебеков напомнил, что иностранцы не имеют права приобретать земельные участки в КР. При этом законодательство позволяет им покупать квартиры и жилые дома.

«В основном речь идет о гражданах России — фактически это бывшие соотечественники, сменившие гражданство. Были разговоры и о покупке недвижимости гражданами Китая, но их число также минимальное», — сообщил он.