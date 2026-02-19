21:33
Происшествия

В Бишкеке задержали подозреваемого в крупной афере с жильем

В Бишкеке задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве при продаже квартиры в жилом комплексе «Нова Сити». Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По данным следствия, в период с октября 2020 года по февраль 2024-го гражданин У.Т., 1980 года рождения, вошел в доверие к заявителю и под предлогом покупки квартиры в ЖК «Нова Сити» на улице М.Горького получил $284 тысячи 267. Деньги до настоящего времени не возвращены.

ГУВД Бишкека
Фото ГУВД Бишкека. Подозреваемый

По факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса КР (мошенничество).

12 февраля 2026 года сотрудники ГУВД задержали подозреваемого. Его доставили в следственную службу и водворили в изолятор временного содержания в порядке статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса КР.

Следствие проверяет возможную причастность задержанного к другим аналогичным эпизодам.

ГУВД просит граждан, пострадавших от действий данного лица или располагающих информацией, обращаться по телефонам: 0554110314 или 102.
