Китайский инвестор вложит средства в крупный проект в Кыргызстане

Фото НАИ

В Национальном агентстве по инвестициям при президенте Кыргызской Республики состоялась встреча с представителями компании «Цзюйхен Недвижимость» (КНР). Об этом сообщили в ведомстве.

По итогам встречи подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, направленный на развитие инвестиционного взаимодействия.

«Компания намерена инвестировать в реализацию проекта по строительству многофункционального комплекса, включающего бизнес и торговые центры, а также жилые дома в КР. Глава нацагентства Равшанбек Сабиров подтвердил готовность НАИ оказывать инвестору всестороннее содействие в рамках своей компетенции, включая сопровождение инвестиционного проекта и координацию взаимодействия с уполномоченными госорганами», — говорится в сообщении.
