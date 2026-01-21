13:54
Более 400 миллионов сомов потратят на строительство дорог в Первомайском районе

Более 400 миллионов сомов потратят на строительство дорог в Первомайском районе Бишкека. На общественное обсуждение вынесен план развития дорожной инфраструктуры присоединенных территорий на 2026-2030 годы, который предусматривает укладку асфальта на улицах и строительство тротуаров.

Отмечается, что после включения населенных пунктов в город мэрия столкнулась с необходимостью интеграции новых жилмассивов в общую транспортную сеть.

В жилмассиве «Маевка» до 2030-го планируется построить 10,35 километра дорог. Их также обновят на улицах Молодая Гвардия, Тепличной, Ала-Арча, Сельской, Совхозной, Жанылык и Сон-Кол.

В жилых массивах «Новопавловка», «Кут» и «Учкун-2» проложат центральные улицы с тротуарами — выделяют 73 миллиона сомов. Дорогу параллельно Васильевскому тракту построят в 2026 году за 32 миллиона.

В жилмассиве «Жениш» заасфальтируют улицы Пригородную, Окраинную и Жаштык-2.

Также предусмотрено строительство наземного пешеходного перехода в жилмассиве «Тендик» на пересечении с Северной объездной дорогой (54 миллиона сомов).

На нескольких обновленных перекрестках установят светофоры.
