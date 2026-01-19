11:43
Чистая прибыль банков КР к концу 2025 года достигла 30 миллиардов сомов

Чистая прибыль коммерческих банков Кыргызстана к концу 2025 года достигла 30 миллиардов сомов. Такие данные содержатся в материалах регулятора.

Уточняется, что в период с января по ноябрь комбанки получили чистую прибыль в размере 29 миллиардов 973 миллионов сомов.  

Суммарные активы банковского сектора увеличились с начала года на 44,9 процента и составили 1 триллион 181,8 миллиарда сомов.

Объем кредитного портфеля клиентов банковской сферы составил 489,3 миллиарда сомов, увеличившись с начала года на 43,6 процента.
