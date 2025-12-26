12:45
Общество

Госпредприятиям разрешили направлять прибыль на обновление техники

В Кыргызстане пересмотрен порядок использования чистой прибыли государственных предприятий. Соответствующее решение принято для поддержки обновления и модернизации их материально-технической базы.

Согласно постановлению, госпредприятия освобождаются от перечисления 50 процентов чистой прибыли в республиканский бюджет за период с 2022 по 2030 год.

С 2026 по 2030 год эти средства разрешено направлять на развитие производства, модернизацию и расширение материально-технической базы.

Изменения внесены и в действующие нормы управления госпредприятиями. В частности уточнены требования к руководству предприятий, скорректированы сроки представления отчетности, а также расширен перечень организаций, на которые распространяются новые правила.

Государственное агентство по управлению государственным имуществом и Министерство финансов должны внести соответствующие изменения в планы перечисления прибыли. Кроме того, при подготовке поправок в закон о республиканском бюджете на 2025–2027 годы будет учтено новое распределение доходов госпредприятий.

Отмечается, что все государственные предприятия обязаны ежеквартально отчитываться о расходовании прибыли перед уполномоченными органами.

Постановление вступает в силу через 10 дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356187/
просмотров: 366
