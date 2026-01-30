12:34
Экономика

Прибыль Нацбанка за 2025 год направят в бюджет

В Жогорку Кенеш внесли проект конституционного закона, предусматривающий перечисление 100 процентов прибыли Национального банка Кыргызстана в доход республиканского бюджета по итогам 2025 года.

Согласно документу, действие частей 4 и 5 статьи 12 конституционного Закона «О Национальном банке КР», регулирующих распределение прибыли и формирование резервов, временно приостанавливается и не будет применяться к отчетности за 2025 год. Перечисление средств произойдет после подтверждения годовой финансовой отчетности независимым внешним аудитором.

Проект также предлагает признать утратившим силу закон от 5 февраля 2025 года № 34, который ранее регулировал аналогичный порядок.

Как отмечается в справке-обосновании, инициатива направлена на увеличение доходной части республиканского бюджета для финансирования социально значимых расходов. Документ предлагается рассмотреть во внеочередном порядке и сразу в трех чтениях, что допускается нормами Регламента ЖК для законопроектов, связанных с экономической стабильностью.

Проект не требует дополнительных расходов из бюджета и не вызывает необходимости внесения изменений в другие нормативные правовые акты.
