В ЖК призывают кабмин не спешить с перечислением всей прибыли Нацбанка в бюджет

На заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции депутаты обсуждают проект конституционного закона «О вопросах перечисления прибыли Национального банка».

Как рассказал заместитель министра финансов Умутжан Аманбаев, законопроект позволит Нацбанку осуществить перечисление прибыли по итогам прошлого года в размере 100 процентов в доход республиканского бюджета после подтверждения финансовой отчетности независимым внешним аудитором. При этом он отметил, что аудит в НБ КР еще не завершен и точная сумма перечисления пока не определена.

Согласно действующему законодательству, прибыль Национального банка распределяется в следующем порядке:

если сумма уставного капитала и обязательного резерва Нацбанка составляет ниже 5 процентов от монетарных обязательств регулятора, перечисление прибыли в доход республиканского бюджета не производится. В этом случае прибыль переносится в обязательный резерв НБ КР;

если сумма уставного капитала и обязательного резерва Нацбанка составляет от 5 до 10 процентов от монетарных обязательств регулятора, в доход республиканского бюджета перечисляется 70 процентов прибыли. Остаток переносится в обязательный резерв НБ КР;

если сумма уставного капитала и обязательного резерва равна или превышает 10 процентов от монетарных обязательств регулятора, то в доход республиканского бюджета перечисляется 100 процентов прибыли.

Замминистра заметил, что в 2024 году Национальный банк перечислил в бюджет 45,7 миллиарда сомов, в 2023-м — 12,6 миллиарда. По итогам 2025 года ожидается, что сумма перечисления будет не ниже показателей 2024-го.

Заместитель председателя Нацбанка Мелс Аттокуров сообщил, что финансовый регулятор не против данного законопроекта, добавив, что с 2023 года в бюджет страны перечисляется вся прибыль НБ КР.

Отдельные депутаты высказались за то, чтобы дождаться результатов аудита и перечислить те суммы, которые указаны в конституционном законе. Они призвали кабмин не спешить вносить поправки.

Парламентарий Улан Примов выразил мнение, что Национальному банку необходимо оставлять часть средств из его прибыли для того, чтобы финансовый регулятор мог продолжать свою деятельность.