15:12
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Власть

В ЖК призывают кабмин не спешить с перечислением всей прибыли Нацбанка в бюджет

На заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции депутаты обсуждают проект конституционного закона «О вопросах перечисления прибыли Национального банка».

Как рассказал заместитель министра финансов Умутжан Аманбаев, законопроект позволит Нацбанку осуществить перечисление прибыли по итогам прошлого года в размере 100 процентов в доход республиканского бюджета после подтверждения финансовой отчетности независимым внешним аудитором. При этом он отметил, что аудит в НБ КР еще не завершен и точная сумма перечисления пока не определена.

Согласно действующему законодательству, прибыль Национального банка распределяется в следующем порядке:

  • если сумма уставного капитала и обязательного резерва Нацбанка составляет ниже 5 процентов от монетарных обязательств регулятора, перечисление прибыли в доход республиканского бюджета не производится. В этом случае прибыль переносится в обязательный резерв НБ КР;
  • если сумма уставного капитала и обязательного резерва Нацбанка составляет от 5 до 10 процентов от монетарных обязательств регулятора, в доход республиканского бюджета перечисляется 70 процентов прибыли. Остаток переносится в обязательный резерв НБ КР;
  • если сумма уставного капитала и обязательного резерва равна или превышает 10 процентов от монетарных обязательств регулятора, то в доход республиканского бюджета перечисляется 100 процентов прибыли.

Замминистра заметил, что в 2024 году Национальный банк перечислил в бюджет 45,7 миллиарда сомов, в 2023-м — 12,6 миллиарда. По итогам 2025 года ожидается, что сумма перечисления будет не ниже показателей 2024-го.

Заместитель председателя Нацбанка Мелс Аттокуров сообщил, что финансовый регулятор не против данного законопроекта, добавив, что с 2023 года в бюджет страны перечисляется вся прибыль НБ КР.

Отдельные депутаты высказались за то, чтобы дождаться результатов аудита и перечислить те суммы, которые указаны в конституционном законе. Они призвали кабмин не спешить вносить поправки.

Парламентарий Улан Примов выразил мнение, что Национальному банку необходимо оставлять часть средств из его прибыли для того, чтобы финансовый регулятор мог продолжать свою деятельность. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/360204/
просмотров: 261
Версия для печати
Материалы по теме
Нацбанк перечислит всю прибыль в бюджет. Профильный комитет одобрил законопроект
Прибыль Нацбанка за 2025 год направят в бюджет
Заместитель председателя поменялся в Национальном банке Кыргызстана
Чистая прибыль банков КР к концу 2025 года достигла 30 миллиардов сомов
Более 140 тысяч человек подключили услугу самозапрета на кредитование в КР
Планы на случай кризиса: Нацбанк КР утвердил новые требования для банков
В 2025 году Нацбанк заложил правовую основу для перехода к цифровому сому
Госпредприятиям разрешили направлять прибыль на обновление техники
Сколько золота за год продал Нацбанк и какие монеты стали хитами 2025 года
Американское агентство Bloomberg опубликовало статью об экономике Кыргызстана
Популярные новости
Президент КР&nbsp;открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ Президент КР открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ
В&nbsp;ОДКБ тревогу вызывает приближение &laquo;зон нестабильности&raquo;&nbsp;&mdash; Таалатбек Масадыков В ОДКБ тревогу вызывает приближение «зон нестабильности» — Таалатбек Масадыков
Владимир Путин наградил главу Ассамблеи народа Кыргызстана орденом Дружбы Владимир Путин наградил главу Ассамблеи народа Кыргызстана орденом Дружбы
Государству возвращено 352 миллиарда сомов&nbsp;&mdash; масштаб шокировал даже силовиков Государству возвращено 352 миллиарда сомов — масштаб шокировал даже силовиков
Бизнес
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
&laquo;Зеленый кредит KYRSEFF&raquo; от&nbsp;KICB поможет реализовать энергоэффективные решения «Зеленый кредит KYRSEFF» от KICB поможет реализовать энергоэффективные решения
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
2 февраля, понедельник
15:05
Кыргызстан и США развивают инвестиционное взаимодействие Кыргызстан и США развивают инвестиционное взаимодействи...
14:58
Нацбанк перечислит всю прибыль в бюджет. Профильный комитет одобрил законопроект
14:56
Учителя начальных классов в Кыргызстане получили ноутбуки
14:52
Спасатели МЧС оказали помощь украинскому туристу в Ала-Арче
14:48
При ввозе Lexus LX 570 «омолодили»: ущерб бюджету — почти 2,5 миллиона сомов