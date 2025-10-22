12:29
Рекордный показатель: прибыль Нацбанка Кыргызстана выросла в 13 раз

Национальный банк Кыргызстана за январь–сентябрь 2025 года получил 33,2 миллиарда сомов чистой прибыли, что в 13 раз больше, чем за аналогичный период 2024-го. Об этом сообщила пресс-служба НБ КР.

По ее данным, основной вклад в рост прибыли внесли переоценка золота и валютные операции. В результате объем резервов банка увеличился в три раза и достиг 182 миллиардов сомов.

Капитал Национального банка достиг 227,9 миллиарда сомов, а общие активы превысили 798 миллиардов сомов.

Отмечается, что объем наличных денег в обращении вырос на 55 миллиардов сомов и достиг 290 миллиардов.
