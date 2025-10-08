Прибыль предприятий Кыргызстана за год выросла почти вдвое

В 2024 году предприятия Кыргызстана получили совокупную прибыль в размере 301,5 миллиарда сомов, что в 1,7 раза больше по сравнению с 2023-м. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Основную часть доходов обеспечил реальный сектор экономики — это компании, которые производят товары и оказывают услуги. В эту категорию входят предприятия промышленности, торговли, строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи.

На их долю пришлось 216,1 миллиарда сомов, или 71,7 процента общей прибыли. Особенно заметный рост показали торговля, включая оптовую и розничную, а также сферы металлургии и научно-технических услуг.

Вторым по значимости источником прибыли стали финансовые организации: банки, микрокредитные компании, страховые и инвестиционные структуры. Их суммарная прибыль составила 85,4 миллиарда сомов, или 28,3 процента.

Несмотря на общий рост, положительные результаты показали не все. По данным Нацстаткома, 36 процентов предприятий отчитались о прибыли, а 17 процентов оказались убыточными. Чаще всего убытки фиксировались в строительстве и сельском хозяйстве, где затраты превышают доходы.

Аналитики отмечают, что рост прибыли во многом связан с активизацией торговли и увеличением объемов добычи сырья. Однако эксперты подчеркивают: для долгосрочной устойчивости рынку необходимы новые инвестиции, развитие вторичного фондового рынка и прозрачные условия для иностранных игроков.