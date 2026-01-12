18:10
Экономика

В Кыргызстане с 2026 года повышаются ставки акцизного налога на алкоголь

С 1 января 2026 года в Кыргызстане повышаются ставки акцизного налога на алкогольную продукцию. Об этом сообщила Государственная налоговая служба КР.

Повышение предусмотрено постановлением кабмина от 18 декабря 2025 года. Документом установлен поэтапный рост ставок акцизного налога на алкогольную продукцию в период с 1 января 2026 года по 1 января 2029 года.

В частности, с 1 января 2026 года ставка акцизного налога на водку составит 200 сомов за литр.

Напомним, алкогольная продукция остается значимым источником акцизных поступлений в государственный бюджет. В 2025 году по результатам трех кварталов в бюджет поступило более четырех миллиардов сомов акцизного налога.

Основной объем акцизных поступлений традиционно обеспечивают крепкие алкогольные напитки.
