Таджикистан и Узбекистан запускают мультимодальный транспортный коридор

Узбекистан и Таджикистан запустят в тестовом режиме мультимодальный транспортный коридор, который свяжет Центральную Азию с Китаем и Европой. Об этом сообщает Anadolu Ajansı.

Фото иллюстративное

Проект начнется с тестового рейса: колонна из десяти загруженных грузовиков проедет из РУз через РТ в КНР. Решение о запуске маршрута приняли министры транспорта Узбекистана и Таджикистана. Стороны договорились вместе выйти на китайское направление и перейти на электронную выдачу разрешений для международных перевозок.

Также планируется увеличить пропускную способность пограничного пункта «Джартепа — Саразм». На границе создадут логистический центр, который сможет пропускать до 100 грузовиков в день и быстрее оформлять документы.