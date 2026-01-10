14:48
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Экономика

Таджикистан и Узбекистан запускают мультимодальный транспортный коридор

Узбекистан и Таджикистан запустят в тестовом режиме мультимодальный транспортный коридор, который свяжет Центральную Азию с Китаем и Европой. Об этом сообщает Anadolu Ajansı.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Проект начнется с тестового рейса: колонна из десяти загруженных грузовиков проедет из РУз через РТ в КНР. Решение о запуске маршрута приняли министры транспорта Узбекистана и Таджикистана. Стороны договорились вместе выйти на китайское направление и перейти на электронную выдачу разрешений для международных перевозок.

Также планируется увеличить пропускную способность пограничного пункта «Джартепа — Саразм». На границе создадут логистический центр, который сможет пропускать до 100 грузовиков в день и быстрее оформлять документы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/357364/
