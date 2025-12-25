18:05
Нарушение прав потребителей при торговле в Сети станет приоритетной темой в ЕАЭС

«В интернете как дома: знай права, покупай осознанно» — такая тема утверждена Евразийской экономической комиссией в качестве приоритетной для работы в 2026 году в Евразийском экономическом союзе. Коллегия ЕЭК приняла соответствующую рекомендацию для стран Союза на своем заседании.

Выбранная тема позволит привлечь дополнительное внимание общества к проблемам взаимодействия потребителей и предпринимателей в цифровом пространстве, поможет укрепить доверие между ними.

В 2026 году государства ЕАЭС запланировали информационные и обучающие мероприятия для повышения осведомленности граждан о правах в интернете, особенностях поведения и выбора товаров и услуг в виртуальном пространстве. Предстоящая работа охватит жителей всех пяти государств-членов.

По данным опроса, проведенного комиссией, 95 процентов населения стран Союза покупают товары в онлайн-формате, 80 процентов из них приобретают не только товары, но и услуги. При этом проблема, связанная с нарушением их прав при интернет-торговле, становится все более острой: каждый второй житель стран ЕАЭС столкнулся с таким нарушением.

Тема 2026 года предложена консультативным комитетом по вопросам защиты прав потребителей стран Союза по итогам общественного голосования, проведенного ЕЭК.
