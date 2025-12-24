13:31
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Экономика

Вслед за золотом. Стоимость платины на бирже NYMEX выросла на 10 процентов

Стоимость фьючерса на платину с поставкой в январе 2026 года на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) превысила $2 тысячи 300 за тройскую унцию впервые с 4 марта 2008 года, продемонстрировав рост на 10 процентов.  Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 23 декабря, стоимость фьючерса на платину росла на 10,14 процента, до $2 тысяч 301,2 за тройскую унцию. К 3.49 по времени Бишкека стоимость фьючерса на платину росла до $2 тысяч 302,5 (+10,2 процента) за тройскую унцию.

А цена фьючерса на палладий с поставкой в марте 2026 года на NYMEX находилась на уровне $1 тысяча 970,5 за тройскую унцию (+6,83 процента).

Ранее сообщалось, что стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $4 тысячи 500 за тройскую унцию. 
