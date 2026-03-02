Гонконгская фондовая биржа провела рекордное число IPO c начала года. Эксперты прогнозируют бум в 2026 году.

В январе около 100 компаний подали заявки на первичное публичное размещение акций (IPO) на Гонконгской бирже, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

24 компании разместили свои акции и привлекли в общей сложности более $11 миллиардов. Это в десять раз больше, чем в аналогичный период прошлого года. Более того, объем привлеченных с января средств уже превысил четверть от общего объема IPO за весь 2025 год.

Ожидается, что в текущем году более 450 компаний планируют выйти на Гонконгскую биржу. Наибольшую активность планируют проявить компании из сфер технологий, здравоохранения, промышленности, а также те, кто занимается искусственным интеллектом и робототехникой.