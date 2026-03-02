Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $81 за баррель

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE на утро 2 марта превысила $81 за баррель впервые с 23 июня 2025 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена растет на 12,2 процента в начале торговой недели на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Контракт на сорт нефти WTI с поставкой в октябре подорожал на 2,3 процента — до $76,7 за баррель.

Ранее аналитики прогнозировали резкий скачок стоимости нефти. Основной причиной подорожания называлась блокировка Ормузского пролива. Однако власти Ирана накануне заявили, что Тегеран не планирует закрывать морской коридор.