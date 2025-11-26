Кыргызская фондовая биржа проводит депозитные аукционы

Кыргызская фондовая биржа расширяет спектр своих сервисов и проводит на своей площадке аукционы по размещению денежных средств на депозитах коммерческих банков и микрофинансовых компаний. Об этом сообщает пресс-служба КФБ.

Уточняется, что КФБ уже имеет успешный опыт подобных аукционов.

«Например, Минфин через электронную платформу биржи разместил в банках 24 миллиарда сомов. Торги проводились тремя лотами сроком от 12 до 36 месяцев, в нем приняли участие 12 коммерческих банков. Инициатор аукционов сам определяет процентную ставку и выбирает банк, предложивший наиболее выгодные условия. Этот вид торгов — эффективный инструмент для быстрого размещения средств и привлечения депозитов по выгодным ставкам», — заметила исполняющая обязанности директора КФБ Аида Чодулова.

Отметим, что участниками аукционов могут стать только те организации, которые имеют действующую лицензию Национального банка, ведут безубыточную деятельность не менее двух лет, располагают заключением внешнего аудита, не имеют просроченной налоговой задолженности и иных обязательств.