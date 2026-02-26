11:19
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.14
Власть

Старый закон о биржах отменяют: как государство перепишет торговые правила

В Жогорку Кенеш внесен проект нового закона «О товарных биржах», который полностью заменит действующее с 1992 года законодательство о биржевой торговле. Документ определяет порядок работы товарных бирж, участников торгов и систему государственного контроля.

Согласно проекту, товарная биржа будет создаваться только в форме акционерного общества и сможет быть лишь универсальной, то есть принимать к торгам различные виды товаров. Для бирж вводятся требования к уставному капиталу и финансовой устойчивости, которые установит кабинет министров. 

При этом действие закона не будет распространяться на биржи, работающие на специальной финансовой инвестиционной территории «Тамчи».

Биржевая торговля должна вестись в электронной форме через специализированную торговую систему. Вводится единый государственный реестр товарных бирж, которым будет управлять уполномоченный госорган. Он же получит право исключать биржу из реестра за систематические нарушения закона.

Проектом четко разделены функции организатора торгов и участников рынка: бирже запрещено совмещать деятельность с брокерскими, дилерскими и маркетмейкерскими операциями, а также с доверительным управлением активами. Брокеры и дилеры смогут работать на бирже только после аккредитации, для них и маркетмейкеров предусмотрено членство в саморегулируемой организации.

Отдельная глава посвящена клирингу и гарантийному фонду, который создается для обеспечения исполнения биржевых сделок.

Все расчеты по операциям на бирже предлагается вести только в национальной валюте.

Закон также обязывает биржи выполнять требования по противодействию отмыванию доходов и финансированию преступной деятельности.

Проект предусматривает, что новый закон вступит в силу через 12 месяцев после официального опубликования. Одновременно утратят силу все ранее принятые законы о товарной бирже и биржевой торговле. Кабинету министров предлагается в течение года привести свои нормативные акты в соответствие с новым документом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363617/
просмотров: 285
Версия для печати
Материалы по теме
В КР хотят ввести штрафы за выезд детей для получения религиозного образования
Кабмин расширяет онлайн-школу «Тунгуч»: запускают олимпиадные и языковые курсы
Парламент одобрил кандидатуры двух новых членов кабмина
Коллективу Минводсельпрома представили и. о. главы ведомства Эрлиста Акунбекова
«Я человек системы». Интервью Данияра Амангельдиева
Бакыт Торобаев объяснил содержание скандального аудио. Он ни при чем
В Кыргызстане обновили правила отбора национальных и государственных проектов
В Кыргызстане вводят новый обязательный знак маркировки для скота
Кыргызстан обновил правила альтернативной службы и военных сборов
«Прекратите морально насиловать»: Дастан Бекешев призвал кабмин к уважению
Популярные новости
Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД&nbsp;&mdash; генерал-полковником Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД — генерал-полковником
С&nbsp;мая 2026 года в&nbsp;Кыргызстане тариф на&nbsp;электроэнергию повысится на&nbsp;27&nbsp;тыйынов С мая 2026 года в Кыргызстане тариф на электроэнергию повысится на 27 тыйынов
После Сулайманова в&nbsp;Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц После Сулайманова в Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц
Депутат: КР&nbsp;не&nbsp;надо было выходить из&nbsp;членства в&nbsp;Фонде по&nbsp;спасению Арала Депутат: КР не надо было выходить из членства в Фонде по спасению Арала
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; усилил кибербезопасность и&nbsp;внедрил новые механизмы защиты от&nbsp;фишинга «Айыл Банк» усилил кибербезопасность и внедрил новые механизмы защиты от фишинга
Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от&nbsp;17&nbsp;процентов годовых для юрлиц и&nbsp;ИП Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от 17 процентов годовых для юрлиц и ИП
Креативные агентства Кыргызстана покорили фестиваль bema! в&nbsp;Москве Креативные агентства Кыргызстана покорили фестиваль bema! в Москве
90&nbsp;дней &laquo;Яндекс Плюса&raquo; бесплатно для абонентов MEGA 90 дней «Яндекс Плюса» бесплатно для абонентов MEGA
26 февраля, четверг
11:17
Депутат интересуется, будет ли «политическая оттепель» по ряду возбужденных дел Депутат интересуется, будет ли «политическая оттепель»...
11:10
«Айыл Банк» усилил кибербезопасность и внедрил новые механизмы защиты от фишинга
11:02
Экологи бьют тревогу: карьеры съедают заповедник — гору Боз Болток
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 26 февраля
10:55
Депутат призвала обеспечить питанием подследственных в ИВС