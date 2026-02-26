Старый закон о биржах отменяют: как государство перепишет торговые правила

В Жогорку Кенеш внесен проект нового закона «О товарных биржах», который полностью заменит действующее с 1992 года законодательство о биржевой торговле. Документ определяет порядок работы товарных бирж, участников торгов и систему государственного контроля.

Согласно проекту, товарная биржа будет создаваться только в форме акционерного общества и сможет быть лишь универсальной, то есть принимать к торгам различные виды товаров. Для бирж вводятся требования к уставному капиталу и финансовой устойчивости, которые установит кабинет министров.

При этом действие закона не будет распространяться на биржи, работающие на специальной финансовой инвестиционной территории «Тамчи».

Биржевая торговля должна вестись в электронной форме через специализированную торговую систему. Вводится единый государственный реестр товарных бирж, которым будет управлять уполномоченный госорган. Он же получит право исключать биржу из реестра за систематические нарушения закона.

Проектом четко разделены функции организатора торгов и участников рынка: бирже запрещено совмещать деятельность с брокерскими, дилерскими и маркетмейкерскими операциями, а также с доверительным управлением активами. Брокеры и дилеры смогут работать на бирже только после аккредитации, для них и маркетмейкеров предусмотрено членство в саморегулируемой организации.

Отдельная глава посвящена клирингу и гарантийному фонду, который создается для обеспечения исполнения биржевых сделок.

Все расчеты по операциям на бирже предлагается вести только в национальной валюте.

Закон также обязывает биржи выполнять требования по противодействию отмыванию доходов и финансированию преступной деятельности.

Проект предусматривает, что новый закон вступит в силу через 12 месяцев после официального опубликования. Одновременно утратят силу все ранее принятые законы о товарной бирже и биржевой торговле. Кабинету министров предлагается в течение года привести свои нормативные акты в соответствие с новым документом.