Экономика

Стоимость золота обновила исторический максимум — $4 тысячи 500 за унцию

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $4 тысячи 500 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По сведениям на 6.13 по времени Бишкека, цена на драгоценный металл составляла $4 тысячи 500,2 за тройскую унцию (+2,57 процента).

Буквально через пару минут стоимость золота ускорила рост — оно торговалось на уровне $4 тысячи 500,9 за тройскую унцию (+2,59 процента).

Фьючерс на золото с начала этого года вырос на 62,82 процента, на серебро — более чем в два раза (на 137,27 процента).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/355566/
просмотров: 267
