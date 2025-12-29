Binance расширит доступ к KGST: токен добавят в Simple Earn, покупку и Convert

Криптобиржа Binance объявила о расширении функционала для стейблкоина KGST. Токен добавят в сервисы Simple Earn, «Купить криптовалюту» и Convert.

По данным Binance, 24 декабря в 8.00 (по всемирному координированному времени) KGST стал доступен в разделе Simple Earn с гибкими условиями подписки.

Кроме того, в течение часа после листинга KGST на спотовом рынке пользователи смогут покупать и продавать токен через сервис «Купить криптовалюту», в том числе с помощью банковских карт VISA и MasterCard, а также через Google Pay, Apple Pay, Revolut и баланс аккаунта.

Также KGST будет доступен в сервисе Convert — пользователи смогут обменивать его на BTC, USDT и другие токены без комиссии в течение часа после старта спотовых торгов.

В Binance уточнили, что доступность указанных продуктов и сервисов может зависеть от региона пользователя. В случае расхождений между переводами и оригинальным текстом рекомендуется ориентироваться на английскую версию объявления.