KGST выходит на Binance: торги с USDT и запуск ботов стартуют 24 декабря

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила о планах расширить список доступных торговых инструментов на своей спотовой платформе. С 24 декабря 2025 года в 08.00 (UTC) стартует торговля новой парой KGST/USDT, сообщается в официальном сообщении компании.

В тот же момент для пары KGST/USDT будут включены сервисы торговых ботов — в частности, возможность использования Spot Algo Orders, что позволит пользователям автоматизировать сделки и оптимизировать стратегию торговли.

Пользователи уже могут депонировать токен KGST на свои счета в Binance в подготовке к началу торгов. Вывод KGST с биржи ожидается с 25 декабря 2025 года в 8.00 (UTC) (время ориентировочное).

Стейблкоин KGST, привязанный к курсу кыргызского сома в соотношении 1:1, был запущен в рамках национальной программы по развитию цифровой экономики. Он работает на базе блокчейна BNB Chain и призван упростить расчеты, трансграничные переводы и интеграцию цифровых активов в финансовую систему Кыргызстана и региона.