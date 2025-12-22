14:23
USD 87.45
EUR 102.43
RUB 1.09
Экономика

KGST выходит на Binance: торги с USDT и запуск ботов стартуют 24 декабря

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила о планах расширить список доступных торговых инструментов на своей спотовой платформе. С 24 декабря 2025 года в 08.00 (UTC) стартует торговля новой парой KGST/USDT, сообщается в официальном сообщении компании.

В тот же момент для пары KGST/USDT будут включены сервисы торговых ботов — в частности, возможность использования Spot Algo Orders, что позволит пользователям автоматизировать сделки и оптимизировать стратегию торговли.

Пользователи уже могут депонировать токен KGST на свои счета в Binance в подготовке к началу торгов. Вывод KGST с биржи ожидается с 25 декабря 2025 года в 8.00 (UTC) (время ориентировочное).

Стейблкоин KGST, привязанный к курсу кыргызского сома в соотношении 1:1, был запущен в рамках национальной программы по развитию цифровой экономики. Он работает на базе блокчейна BNB Chain и призван упростить расчеты, трансграничные переводы и интеграцию цифровых активов в финансовую систему Кыргызстана и региона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/355466/
просмотров: 223
Версия для печати
Материалы по теме
Золото Кыргызстана показали на сцене Binance Blockchain Week 2025 в Дубае
В Туркменистане узаконили майнинг и создание криптобирж
В Кыргызстане усиливают контроль за майнерами и криптосектором
В Кыргызстане выпустили 50 миллионов токенов USDKG, обеспеченных золотом
Следственные органы семи стран обсудили противодействие отмыванию денег
Кыргызстан выпустил первый национальный стейблкоин, привязанный к сому
КР занимает 19-е место в Глобальном индексе принятия криптовалют — Садыр Жапаров
Рынок криптовалют рухнул на фоне заявлений Трампа о торговой войне с Китаем
Кабмин запретил необеспеченные токены и анонимные кошельки. Подробности
Государство не будет майнить криптовалюту на ТЭЦ и «Камбар-Ате-1»
Популярные новости
Рубль продолжает дешеветь, евро и&nbsp;тенге подорожали. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;декабря Рубль продолжает дешеветь, евро и тенге подорожали. Курс валют на 19 декабря
Ирак намерен обменивать нефть на&nbsp;воду из-за сильной засухи Ирак намерен обменивать нефть на воду из-за сильной засухи
Рубль и&nbsp;евро прекратили дорожать, тенге заметно подрос. Курс валют на&nbsp;18&nbsp;декабря Рубль и евро прекратили дорожать, тенге заметно подрос. Курс валют на 18 декабря
За&nbsp;два месяца кыргызстанцы потеряли почти 11&nbsp;миллионов сомов с&nbsp;банковских карт За два месяца кыргызстанцы потеряли почти 11 миллионов сомов с банковских карт
Бизнес
Тариф MIX: персональный формат связи от&nbsp;MEGA Тариф MIX: персональный формат связи от MEGA
Модернизация инфраструктуры и&nbsp;техники через ОАО &laquo;ГЛК&raquo; в&nbsp;2025 году Модернизация инфраструктуры и техники через ОАО «ГЛК» в 2025 году
&laquo;Элдик Банк&raquo; получил международный сертификат ISO 27001:2022 «Элдик Банк» получил международный сертификат ISO 27001:2022
Old Bishkek: движение по&nbsp;проспекту Чуй открывается в&nbsp;рабочем режиме Old Bishkek: движение по проспекту Чуй открывается в рабочем режиме
22 декабря, понедельник
14:12
Силовики провели масштабную операцию «Арсенал» на Иссык-Куле Силовики провели масштабную операцию «Арсенал» на Иссык...
14:00
Встречаем 2026 год: как создать образ по советам стилиста Зухры Табалдиевой
13:57
KGST выходит на Binance: торги с USDT и запуск ботов стартуют 24 декабря
13:54
Топ-5 новогодних товаров. За полтора месяца в Кыргызстан их ввезли 46 тонн
13:48
Тариф MIX: персональный формат связи от MEGA