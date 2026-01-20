15:58
Президент КР утвердил новые правила для крипторынка и виртуальных активов

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О виртуальных активах»». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Изменения направлены на повышение эффективности государственного регулирования в сфере виртуальных активов, а также на обеспечение стабильности и прозрачности крипторынка в Кыргызстане.

Законом уточняется понятие «стейблкоин (stablecoin)», а также вводятся новые определения, включая «токен, обеспеченный реальным активом (Real World Asset Token — RWA Token)», «государственный майнинг» и «государственный криптовалютный резерв».

Документ предусматривает возможность внедрения пилотного регулирования в сфере виртуальных активов. В этих целях президент страны сможет устанавливать на определенный срок на отдельных территориях специальный регулятивный режим — так называемую регулятивную песочницу — для апробации инновационных услуг и технологий.

Кроме того, уполномоченный государственный орган наделяется правом лицензирования и выдачи разрешительных документов в рамках специального режима. Такие лицензии будут выдаваться на ограниченный срок, носить именной характер и не подлежать передаче третьим лицам.

Для получения лицензии на деятельность поставщика услуг виртуальных активов юридические лица должны обратиться в уполномоченный орган с соответствующим заявлением.

Также законом установлено, что лица, занимающиеся майнингом, обязаны пройти государственную регистрацию. Индивидуальные предприниматели и юридические лица получают право на осуществление майнинга с момента получения соответствующего сертификата.
