В Евросоюзе не смогли согласовать использование замороженных российских активов

Страны Евросоюза не смогли согласовать использование замороженных российских активов. Стороны договорились выделить Украине 90 миллиардов евро за счет средств самого ЕС, сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта.

Он уточнил, что Европейский союз предоставит Украине кредит, обеспеченный бюджетом блока.

«Вопросов о репарационном кредите было так много, что нам пришлось перейти к плану Б. Рациональность возобладала. ЕС избежал хаоса и раскола и остался единым», — заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

Reuters пишет, что после многочасовых обсуждений репарационного кредита под залог российских активов Евросоюз так и не смог проработать все технические детали. Многие из них оказались слишком сложными или политически нецелесообразными на данном этапе.

Идея беспроцентного кредита за счет бюджета ЕС также изначально казалась нежизнеспособной. Однако Венгрия, Словакия и Чехия согласились разрешить реализацию этой схемы при условии, что они не будут в ней участвовать.

Российские замороженные активы Европейский союз решил оставить заблокированными до тех пор, пока Москва не выплатит компенсацию Киеву.

Напомним, семь государств, входящих в Евросоюз, выступили против решения по изъятию замороженных российских активов.

Ранее сообщалось, что Япония отклонила предложение ЕС присоединиться к плану по использованию российских активов для обеспечения репарационного кредита. Также Европейский центральный банк отказался поддержать кредит Украине на 140 миллиардов евро в счет замороженных российских активов.

Активы Центробанка РФ в размере около 260 миллиардов евро остаются замороженными в странах Запада с февраля 2022-го. Около 193 миллиардов евро от этой суммы хранится в Бельгии на счетах Euroclear. Дискуссии об использовании части этих средств для выплаты Украине европейские государства ведут уже почти четыре года.