Семь стран Евросоюза выступают против экспроприации замороженных активов России

Семь государств, входящих в Евросоюз, выступили против решения по изъятию замороженных российских активов, сообщает портал Euractiv.

Так, изначально против выступали Бельгия, где находится штаб-квартира депозитария Euroclear, с которым из-за активов начинает судебную тяжбу Банк России, а также Венгрия и Словакия. Теперь против экспроприации активов выступили также Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Эти страны, уточняет издание, призывают Европейский союз рассмотреть «альтернативные варианты» кредитования Украины. В частности, речь может идти о выпуске общего долгового обязательства.

Ожидается, что 18 декабря на саммите ЕС в Брюсселе глава Евросовета Антониу Кошта должен будет принять окончательное решение, будет ли Еврокомиссия и далее продвигать план изъятия средств или откажется от него.

Ранее сообщалось, что Япония отклонила предложение Евросоюза присоединиться к плану по использованию российских активов для обеспечения репарационного кредита. Также Европейский центральный банк отказался поддержать кредит Украине на 140 миллиардов евро в счет замороженных российских активов.

Активы Центробанка РФ в размере около 260 миллиардов евро остаются замороженными в странах Запада с февраля 2022-го. Около 193 миллиардов евро от этой суммы хранится в Бельгии на счетах Euroclear. Дискуссии об использовании части этих средств для выплаты Украине европейские государства ведут уже почти четыре года.