Центробанк ЕС отказался поддержать кредит Украине в счет замороженных активов РФ

Европейский центральный банк отказался поддержать кредит Украине на 140 миллиардов евро в счет замороженных российских активов, сообщает Financial Times.

По данным газеты, европейские чиновники обратились в Европейский центральный банк во Франкфурте-на-Майне с просьбой выступить кредитором для бельгийского депозитария Euroclear под залог части российских активов. Однако регулятор пришел к выводу, что предложение Еврокомиссии нарушает его мандат, утверждает Financial Times. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Активы Центробанка России на сумму около 260 миллиардов евро остаются замороженными в странах Запада с февраля 2022 года. Около 193 миллирдов евро от этой суммы хранится в Бельгии на счетах Euroclear. Дискуссии об использовании части этих средств для выплаты Украине европейские страны ведут уже почти четыре года.