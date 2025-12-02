16:55
USD 87.45
EUR 101.57
RUB 1.13
Экономика
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Центробанк ЕС отказался поддержать кредит Украине в счет замороженных активов РФ

Европейский центральный банк отказался поддержать кредит Украине на 140 миллиардов евро в счет замороженных российских активов, сообщает Financial Times.

По данным газеты, европейские чиновники обратились в Европейский центральный банк во Франкфурте-на-Майне с просьбой выступить кредитором для бельгийского депозитария Euroclear под залог части российских активов. Однако регулятор пришел к выводу, что предложение Еврокомиссии нарушает его мандат, утверждает Financial Times. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Активы Центробанка России на сумму около 260 миллиардов евро остаются замороженными в странах Запада с февраля 2022 года. Около 193 миллирдов евро от этой суммы хранится в Бельгии на счетах Euroclear. Дискуссии об использовании части этих средств для выплаты Украине европейские страны ведут уже почти четыре года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/353157/
просмотров: 87
Версия для печати
Материалы по теме
Мирное урегулирование. Переговоры США и Украины прошли во Флориде
Мирный план для Украины. Путин прокомментировал подготовку к переговорам
Урегулирование для Украины: сначала мирный договор, потом гарантии безопасности
Опубликована расшифровка переговоров США и РФ по Украине. Ее назвали фейком
Мирный план для Украины. Стиф Уиткофф встретится с президентом России — Трамп
После переговоров с ЕС. Мирный план для Украины сократился с 28 пунктов до 19
Мирный план ЕС для Украины. Стали известны условия, которые предлагает Европа
Трамп обвинил Украину в неблагодарности за усилия США в урегулировании конфликта
Мирный план для Украины. В Европе подготовили свой вариант урегулирования
Мирный план США по урегулированию ситуации основан на предложениях РФ и Украины
Популярные новости
Более&nbsp;3,2 тысячи фур въехали в&nbsp;Россию с&nbsp;грузом из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Более 3,2 тысячи фур въехали в Россию с грузом из Кыргызстана и Казахстана
В&nbsp;Кыргызстане утвердили показатели средней зарплаты для расчета налогов В Кыргызстане утвердили показатели средней зарплаты для расчета налогов
Рубль и&nbsp;тенге дорожают, юань бьет годовые рекорды. Курс валют на&nbsp;1&nbsp;декабря Рубль и тенге дорожают, юань бьет годовые рекорды. Курс валют на 1 декабря
Президент России заявил о&nbsp;&laquo;черном импорте&raquo; как причине очередей фур на&nbsp;границе Президент России заявил о «черном импорте» как причине очередей фур на границе
Бизнес
ОАО &laquo;Айыл Банк&raquo; удостоено премии Mastercard&nbsp;&mdash; &laquo;Лидер устойчивого роста&raquo; ОАО «Айыл Банк» удостоено премии Mastercard — «Лидер устойчивого роста»
&laquo;Элдик Банк&raquo;, Mastercard и&nbsp;Кыргызский футбольный союз подписали меморандум «Элдик Банк», Mastercard и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум
Путешествие души: Умра стала доступнее с&nbsp;рассрочкой по&nbsp;шариату от&nbsp;MIslamic Путешествие души: Умра стала доступнее с рассрочкой по шариату от MIslamic
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выходит на&nbsp;новый уровень сотрудничества с&nbsp;UnionPay МПЦ («Элкарт») выходит на новый уровень сотрудничества с UnionPay
2 декабря, вторник
16:50
Центробанк ЕС отказался поддержать кредит Украине в счет замороженных активов РФ Центробанк ЕС отказался поддержать кредит Украине в сче...
16:46
Хаос, экология и транспорт: эксперты оценили состояние Бишкека и новый Генплан
16:31
В Ороке милиционер подозревается в изнасиловании девушки, его задержали
16:30
В Черном море продолжаются атаки на танкеры теневого флота РФ. Анкара осуждает
16:23
В Иссык-Кульской области начали строить солнечную электростанцию