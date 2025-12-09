Япония отказалась от предложения ЕС использовать замороженные российские активы

Япония отклонила предложение Евросоюза присоединиться к плану по использованию российских активов для обеспечения репарационного кредита. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что на встрече министров финансов стран G7, состоявшейся накануне, Токио «резко охладил пыл» Брюсселя и дал понять — Япония не может использовать замороженные на ее территории российские активы стоимостью около $30 миллиардов для выдачи кредита Украине.

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма объяснил отказ юридическими проблемами. Однако, по словам нескольких источников Politico, государство следует позиции США, которые возражают против плана ЕС использовать принадлежащие РФ активы.

На этой встрече представители Соединенных Штатов также заявили, что Белый дом сократит поддержку Украины после выплаты последних траншей кредита G7, согласованного прошлой американской администрацией в 2024-м.

Как пишет Politico, в следующем году Украина столкнется с дефицитом бюджета в размере 71,7 миллиарда евро и будет вынуждена начать сокращать государственные расходы с апреля, если не поступят новые средства.