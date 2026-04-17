Власть

Масштабирование инфраструктуры для развития госязыка обсудил в США глава кабмина

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в рамках Весенних совещаний МВФ и Группы Всемирного банка в Вашингтоне провел ряд встреч с руководством ведущих технологических корпораций США для обсуждения перспектив цифрового развития Кыргызстана.

Адылбек Касымалиев и вице-президент NVIDIA Калиста Редмонд

По данным пресс-службы кабмина, в ходе встречи с вице-президентом по глобальным инициативам в области искусственного интеллекта компании NVIDIA Калистой Редмонд стороны обсудили ключевые направления применения технологий в КР. Особое внимание уделено вопросам масштабирования высокопроизводительной инфраструктуры для развития государственного языка и обработки больших данных.

Адылбек Касымалиев пригласил Калисту Редмонд посетить Кыргызстан.

«Мы будем рады принять вас в Бишкеке, где вы сможете лично ознакомиться с нашим цифровым потенциалом. Это позволит нам более детально обсудить перспективы взаимодействия и наметить конкретные практические шаги по реализации совместных проектов в сфере искусственного интеллекта на территории республики», — сказал он.

Калиста Редмонд выразила заинтересованность в развитии партнерства, отметив амбициозность цифровой повестки КР.

Председатель кабинета министров также встретился со старшим вице-президентом по связям с государственными органами корпорации ORACLE Джошем Питкоком. Стороны обсудили возможности внедрения облачных технологий и современных систем управления данными в государственном секторе.

Адылбек Касымалиев презентовал достижения страны, подчеркнув, что Кыргызстан уже проделал значительный путь в цифровой трансформации.

«Кыргызская Республика поднялась на 78-е место в рейтинге электронного правительства ООН и первой в регионе приняла Цифровой кодекс. Нашим цифровым фундаментом стала платформа «Түндүк», обеспечивающая доступ к более чем 170 государственным услугам онлайн. Система объединяет все государственные органы и ряд коммерческих структур, позволяя гражданам получать госуслуги в режиме реального времени практически в один клик», — сообщил он.

Представители ORACLE высоко оценили уровень цифровой зрелости КР и выразили готовность рассмотреть возможность предоставления передовых облачных решений для укрепления государственной IT-инфраструктуры республики.

Стороны договорились продолжить активный диалог для перехода от обсуждений к практической реализации намеченных инициатив.

NVIDIA Corporation — крупная американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе, один из мировых лидеров в области искусственного интеллекта и ускоренных вычислений.

ORACLE Corporation — американская технологическая корпорация, один из крупнейших разработчиков ПО и облачных решений.
