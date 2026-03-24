22:02
USD 87.45
EUR 101.37
RUB 1.07
Общество

В Узбекистане начали заливку основания под здание реактора будущей АЭС

В Джизакской области стартовали первые бетонные работы на площадке будущей АЭС, что знаменует переход проекта к этапу физического сооружения. Об этом сообщает Podrobno.uz.

Сегодня строители начали заливку основания под здание реактора малой мощности РИТМ-200Н. Начало практических работ в Фаришском районе сопровождалось подписанием в Ташкенте стратегической дорожной карты и обновленного контракта между агентством «Узатом» и госкорпорацией «Росатом».

Специалисты формируют основание под фундамент реакторного здания, обеспечивая его необходимой гидроизоляцией и заземлением. Завершить этот цикл планируется уже в апреле 2026 года.

Согласно обновленному соглашению, станция в Джизакской области получила уникальную комбинированную структуру. Проект объединит два энергоблока большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 (поколение 3+) и два энергоблока с реакторами РИТМ-200Н по 55 мегаватт каждый. Такая конфигурация позволит не только обеспечивать базовую нагрузку сети, но и гибко управлять мощностями для покрытия пиковых потребностей энергосистемы.

После выхода на проектную мощность АЭС будет генерировать около 15,4 миллиарда киловат-часов в год, что покроет более 15 процентов общего потребления электроэнергии в республике. Помимо энергетических показателей, подписанная дорожная карта охватывает и социальные аспекты: от подготовки высококвалифицированных национальных кадров до создания инфраструктуры будущего города атомщиков. Сооружение станции в Фаришском районе становится крупнейшим энергетическим проектом в истории независимого Узбекистана с расчетным сроком службы объекта не менее 60 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367296/
просмотров: 165
Версия для печати
Популярные новости
