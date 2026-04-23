Власть

«Сидите и ухмыляетесь, вы что на той пришли?» — глава кабмина отчитал чиновника

Председатель кабмина Адылбек Касымалиев провел онлайн-совещание с местными руководителями по вопросу создания условий для инвесторов. Он, и без того недовольный слабой работой госорганов, окончательно вышел из себя из-за неуместного поведения одного из участников встречи.

Заметив на экране улыбающегося акима, Адылбек Касымалиев резко прервал речь: «Аким, вы что на той пришли?! Сидите и ухмыляетесь!» — осадил он чиновника.

Обращаясь ко всем участникам, замглавы кабмина раскритиковал их за формальный подход к делу.

«Наши госорганы просто пишут письма и бросают их: мол, делайте что хотите. А что говорил наш президент? Не инвесторы должны бегать за нами, а мы должны бегать за ними! И неважно, крупный это проект, средний или малый — мы обязаны создавать условия», — сказал он.

Адылбек Касымалиев напомнил о стратегической важности вопроса, отметив, что для удержания роста экономики на уровне 9–10 процентов стране жизненно необходимы инвестиции. Он подчеркнул, что это в интересах самих акимов и глав айыл окмоту, так как инвестиционные проекты обеспечивают налоговые поступления в местные бюджеты.
