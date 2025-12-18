США разрешили часть операций с российскими банками и Центробанком

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) разрешило проводить операции, связанные с гражданской атомной энергетикой, с рядом российских банков, Центральным банком и Национальным клиринговым центром.

Также американский Минфин продлил до 18 июня 2026 года разрешение на сделки, связанные с транспортировкой в Японию нефти, которая добыта в рамках проекта «Сахалин-2». В июне 2025-го действие лицензии продлено до 19 декабря.

Оператором проекта «Сахалин-2» с 1994 года была офшорная Sakhalin Energy Investment Company Ltd. В 2022-м около 60 процентов производимого в рамках проекта сжиженного газа предназначалось для Японии. В июне 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина оператора проекта перевели в российскую юрисдикцию.