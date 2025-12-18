13:26
USD 87.45
EUR 102.48
RUB 1.10
Экономика

США разрешили часть операций с российскими банками и Центробанком

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) разрешило проводить операции, связанные с гражданской атомной энергетикой, с рядом российских банков, Центральным банком и Национальным клиринговым центром.

Также американский Минфин продлил до 18 июня 2026 года разрешение на сделки, связанные с транспортировкой в Японию нефти, которая добыта в рамках проекта «Сахалин-2». В июне 2025-го действие лицензии продлено до 19 декабря.

Оператором проекта «Сахалин-2» с 1994 года была офшорная Sakhalin Energy Investment Company Ltd. В 2022-м около 60 процентов производимого в рамках проекта сжиженного газа предназначалось для Японии. В июне 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина оператора проекта перевели в российскую юрисдикцию.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/355032/
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
Минфин США ввел вторичные санкции против компании из Узбекистана
На любую страну, которая сотрудничает с Россией, будут наложены санкции — Трамп
Санкции. В мировом океане на танкерах скопился 1 миллиард баррелей нефти
Временно. США освободили Венгрию от санкций на закупку нефти и газа из России
Совет Безопасности ООН снял санкции с президента Сирии Ахмада аш-Шараа
США предлагают Совету безопасности ООН снять санкции с президента Сирии
Китай отказался почти от половины импорта нефти из России из-за санкций США
Санкции. Турция увеличила закупки нефти в Ираке и Казахстане вместо России
Санкции США. Зарубежные активы «Лукойла» купит нефтетрейдер Gunvor Group
«Лукойл» объявил о продаже своих зарубежных активов из-за введения санкций
Популярные новости
Рубль продолжает обваливаться, тенге тоже дешевеет. Курс валют на&nbsp;15&nbsp;декабря Рубль продолжает обваливаться, тенге тоже дешевеет. Курс валют на 15 декабря
ОАО &laquo;Аэропорты Кыргызстана&raquo; выставило на&nbsp;аукцион пять самолетов&nbsp;&mdash; СМИ ОАО «Аэропорты Кыргызстана» выставило на аукцион пять самолетов — СМИ
Не&nbsp;стоит опасаться. Минстрой выдал разрешение на&nbsp;возведение 35-этажных домов Не стоит опасаться. Минстрой выдал разрешение на возведение 35-этажных домов
До&nbsp;10&nbsp;минут хотят сократить проверку на&nbsp;границе таможенники стран ЕАЭС До 10 минут хотят сократить проверку на границе таможенники стран ЕАЭС
Бизнес
Госбанк развития&nbsp;КР финансирует энергосектор страны Госбанк развития КР финансирует энергосектор страны
Первый миллион в&nbsp;акции от&nbsp;Partner Neft уже нашел своего обладателя Первый миллион в акции от Partner Neft уже нашел своего обладателя
Летите в&nbsp;отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15&nbsp;процентов на&nbsp;туристическую страховку Летите в отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15 процентов на туристическую страховку
Международные переводы по&nbsp;&laquo;Золотой Короне&raquo; стали доступны в&nbsp;Optima24 Международные переводы по «Золотой Короне» стали доступны в Optima24
18 декабря, четверг
13:21
От икры до прилавка: КР внедряет цифровой контроль над рыбной продукцией От икры до прилавка: КР внедряет цифровой контроль над...
13:07
США разрешили часть операций с российскими банками и Центробанком
12:50
Сколько вы планируете потратить денег на Новый год? Опрос
12:40
В Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута № 195
12:19
Маршалловы Острова первыми в мире ввели безусловный базовый доход: что это