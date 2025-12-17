12:17
Криптовалюта вытесняет банкноты. Visa запускает стейблкоин-расчеты

Платежная система Visa разрешила американским банкам проводить расчеты в стейблкоине USDC от Circle через блокчейн Solana. Первые транзакции осуществят Cross River Bank и Lead Bank. Это первый запуск стейблкоин-расчетов Visa в США, ранее тестировавшийся за рубежом.

Новый федеральный закон о стейблкоинах позволил банкам использовать «цифровые доллары», обеспеченные резервами, что дает более быстрые и дешевые расчеты.

USDC — это криптовалюта с фиксированной ценой $1, обеспеченная реальными активами, в основном казначейскими облигациями США. Для банков это значит более быстрые и дешевые расчеты: не за один — три рабочих дня, а почти мгновенно и 24/7.

По оценке Bloomberg, к 2030 году через стейблкоины может проходить более $50 триллионов платежей в год.

В компании Visa отмечают, что использование USDC позволяет эмитентам воспользоваться преимуществами более быстрого перемещения средств через блокчейн.

По состоянию на 30 ноября ежемесячный объем расчетов Visa с использованием стейблкоинов в годовом исчислении превысил $3,5 миллиарда.
