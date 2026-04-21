Кыргызстан станет хабом Центральной Азии по криптовалюте и искусственному интеллекту. Об этом после визита в КР в своем аккаунте в Х написал основатель блокчейн-платформы Tron Джастин Сан.

Фото из архива. Основатель блокчейн-платформы Tron Джастин Сан с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым

По его словам, Кыргызстан произвел на него глубокое впечатление.

«От города до гор, от разговоров до культуры, каждая деталь отражает уверенность в будущем. Спасибо президенту Садыру Жапарову за теплый прием. С нетерпением жду, что мы сможем здесь построить», — написал Джастин Сан.

Напомним, в ходе визита гостям продемонстрировали многовековые традиции, быт и уникальное наследие кыргызского народа. Встреча началась с выступления акынов-импровизаторов, которые представили богатство национального музыкального и поэтического искусства.

Особое внимание уделено погружению в жизнь кочевников. Садыр Жапаров и Джастин Сан ознакомились с инсталляциями, воссоздающими быт предков, а также посетили ремесленные мастерские. Там народные умельцы показали технику создания уникальных изделий ручной работы из кожи и металла.

Завершилась программа демонстрацией национальных видов спорта и охотничьих традиций. Гостям показали мастерство стрельбы из лука, охоту с ловчими птицами и скоростные состязания кыргызских борзых — тайганов.