11:03
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.15
Техноблог

Кыргызстан станет хабом Центральной Азии по криптовалюте и ИИ — Джастин Сан

Кыргызстан станет хабом Центральной Азии по криптовалюте и искусственному интеллекту. Об этом после визита в КР в своем аккаунте в Х написал основатель блокчейн-платформы Tron Джастин Сан.

Фото из архива. Основатель блокчейн-платформы Tron Джастин Сан с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым

По его словам, Кыргызстан произвел на него глубокое впечатление.

«От города до гор, от разговоров до культуры, каждая деталь отражает уверенность в будущем. Спасибо президенту Садыру Жапарову за теплый прием. С нетерпением жду, что мы сможем здесь построить», — написал Джастин Сан.

Напомним, в ходе визита гостям продемонстрировали многовековые традиции, быт и уникальное наследие кыргызского народа. Встреча началась с выступления акынов-импровизаторов, которые представили богатство национального музыкального и поэтического искусства.

Особое внимание уделено погружению в жизнь кочевников. Садыр Жапаров и Джастин Сан ознакомились с инсталляциями, воссоздающими быт предков, а также посетили ремесленные мастерские. Там народные умельцы показали технику создания уникальных изделий ручной работы из кожи и металла.

Завершилась программа демонстрацией национальных видов спорта и охотничьих традиций. Гостям показали мастерство стрельбы из лука, охоту с ловчими птицами и скоростные состязания кыргызских борзых — тайганов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/371173/
просмотров: 352
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров показал основателю Tron кочевые традиции кыргызов
Садыр Жапаров принял основателя блокчейн-платформы Tron Джастина Сана
Криптовалюта вытесняет банкноты. Visa запускает стейблкоин-расчеты
Кто первым освоит криптотехнологии, тот станет мировым лидером — Чанпэн Чжао
Нацбанк Кыргызстана подписал соглашение по внедрению цифрового сома
За полгода операции с виртуальными активами в КР превысили 860 миллиардов сомов
В Кыргызстане создается совет по развитию блокчейн-технологий
Процессы цифровизации открывают новые возможности для Кыргызстана — президент
Совет по развитию сферы виртуальных активов и блокчейна создан президентом
Цифровой сом и крипта: в Кыргызстане прошел международный финтехфорум
Популярные новости
Блокировка Telegram. Россияне начали массово переходить в&nbsp;мессенджер KakaoTalk Блокировка Telegram. Россияне начали массово переходить в мессенджер KakaoTalk
Робот-гуманоид побил мировой рекорд человека в&nbsp;полумарафоне в&nbsp;Пекине Робот-гуманоид побил мировой рекорд человека в полумарафоне в Пекине
Мировой рынок смартфонов упал на&nbsp;6&nbsp;процентов впервые с&nbsp;2023 года Мировой рынок смартфонов упал на 6 процентов впервые с 2023 года
На&nbsp;Земле началась магнитная буря, которая продлится почти неделю На Земле началась магнитная буря, которая продлится почти неделю
Бизнес
DemirBank запустил образовательный кредит под 0&nbsp;процентов DemirBank запустил образовательный кредит под 0 процентов
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лучший работодатель&raquo; на&nbsp;премии HR&nbsp;Excellence 2026 «Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
Экоакция к&nbsp;Дню Земли: KOICA и&nbsp;JICA укрепляют связи через K-культуру Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи через K-культуру
20&nbsp;лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по&nbsp;специальным ценам 20 лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по специальным ценам
21 апреля, вторник
11:03
В КР повышают ответственность дипсотрудников в зарубежных командировках В КР повышают ответственность дипсотрудников в зарубежн...
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 21 апреля
10:55
Смертельное ДТП в Кара-Суу: погибли главы четырех сельских управ
10:47
Муку спасают от роста цен, кабмин вынес на обсуждение налоговые послабления
10:35
