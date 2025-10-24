15:00
Нацбанк Кыргызстана подписал соглашение по внедрению цифрового сома

Национальный банк подготовил демоверсию платформы цифрового сома на закрытом блокчейне. Об этом сообщил его председатель Мелис Тургунбаев в ходе Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий.

По его словам, НБ КР с 23 мая начал работать с компанией Build block TECH, совместно с которой разработал прототип.

«Демоверсия включает эмиссию цифрового сома, сжигание, переводы между участниками и пользователями. Она установлена в тесном контуре Нацбанка, проведены необходимые испытания. Следующим шагом будет проведена поэтапная работа по разработке, поставке и внедрению платформы цифрового сома, то есть развертывание пилотной версии и подготовка необходимой инфраструктуры по реализации проекта. По итогам успешного пилотирования платформы будет выполнен последующий переход на промышленную эксплуатацию», — сказал Мелис Тургунбаев.

Представитель финансового регулятора продемонстрировала участникам заседания демоверсию централизованной модели управления на платформе цифрового сома. Она отметила, что прототип, разработанный с применением блокчейн-технологий, подтверждает работоспособность и ключевые функции требований НБ КР. 

«Следующим ключевым шагом станет пилотный запуск проекта цифрового сома. Он будет пилотироваться по трем этапам, которые разделены в рамках технических и функциональных требований. Первый этап — будет развернута полноценная инфраструктура внутри Национального банка, будут подключены коммерческие банки и начало переводов между мобильными приложениями комбанков. После успешного завершения и аудита будем подключать Центральное казначейство к платформе цифрового сома для социальных и государственных платежей. Третья фаза будет охватывать офлайн-платежи, это платежи без интернета или с его низким уровнем. По итогам успешного пилотирования всех трех фаз будут национальное развертывание и масштабирование платформы», — подчеркнула представитель Нацбанка.

Далее состоялось подписание договора об оказании услуг по разработке и внедрению платформы цифрового сома между НБ КР и Build block TECH. 
