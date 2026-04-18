Садыр Жапаров принял основателя блокчейн-платформы Tron Джастина Сана. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, обсуждены актуальные вопросы глобальной финансовой трансформации, развитие виртуальных активов и блокчейн-технологий в Кыргызстане.

Глава государства, приветствуя основателя платформы Tron, подчеркнул его ключевую роль в криптоиндустрии и личный вклад в развитие децентрализованных финансов.

«Сегодня в цифровую эпоху, благодаря таким инновациям, создается новый цифровой Шелковый путь — сеть открытого взаимодействия и финансовой свободы», — сказал Садыр Жапаров.

Он отметил, что высокая пропускная способность, мгновенная финализация транзакций и низкие комиссии сделали Tron одной из доминирующих инфраструктур для использования стейблкоинов.

Президент акцентировал внимание на создании в прошлом году Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий под своим личным руководством. Это платформа, которая объединяет усилия профильных государственных органов и передовой опыт экспертов блокчейн-индустрии, признанных на международном уровне.

«Всего за неполный год деятельности Национального совета и его секретариата мы сделали колоссальный рывок. Мы провели несколько заседаний на государственном уровне, где были приняты востребованные рынком решения: от запуска национального стейблкоина, тестирования цифровой валюты центрального банка (CBDC) до внедрения пилотных режимов», — сказал глава государства.

В этом контексте он отметил открытую государственную политику, которая помогла привлечь в страну крупные технологические компании и ведущих мировых экспертов, и визит основателя Tron — яркое тому подтверждение.

«Наша стратегическая цель — сделать Кыргызстан региональным хабом виртуальных активов и Web3-технологий в Центральной Азии.

Сейчас в стране активно развивается рынок виртуальных активов, растет число лицензированных участников, усиливается нормативная база, появляются инфраструктурные проекты», — подчеркнул Садыр Жапаров.