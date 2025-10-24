За полгода операции с виртуальными активами в КР превысили 860 миллиардов сомов

Объемы операций с виртуальными активами в Кыргызстане растут, сообщил руководитель секретариата Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий Фархат Иминов.

По его словам, в Кыргызстане в настоящее время действует около 200 лицензированных участников рынка, только за последние три года число операторов обмена криптовалют выросло в 28 раз.

Если в 2022 году объем операций с виртуальными активами составлял чуть более 5 миллиардов сомов, то в 2024 году было свыше 587 миллиардов сомов. А за первое полугодие 2025 года этот показатель вырос и достиг 860 миллиардов сомов.

При этом Фархат Иминов отметил, что имеются сложности и вызовы, в частности, нет полноценного механизма регулирования и надзора, а также наблюдается дефицит кадров и невысокий уровень финансовой цифровой грамотности населения.

«Также имеется структурный дисбаланс. Около 96 процентов оборота на рынке Кыргызстана приходится на обменные операции, в то время как проекты, направленные на развитие инфраструктуры, остаются в начальной стадии. Это означает, что рынок пока ограничен в глубине и устойчивости», — сказал Фархат Иминов.

Он отметил, что государству необходимо реализовывать инфраструктурные проекты прикладного характера. «В этом контексте ключевое значение приобретает запас стейблкоина, создание государственного криптовалютного резерва, а также реализация пилотных проектов по токенизации реальных активов. Эти инициативы позволят создать устойчивую финансо-цифровую архитектуру», — сказал Фархат Иминов.

Он рассказал о проводимой работе по выпуску стейблкоина KGST, привязанный в соотношении 1:1 к национальной валюте КР. KGST зарегистрирован в государственном реестре цифровых активов и развернут в сети BNB Chain.

«KGST будет использоваться в международных расчетах без необходимости двойной конвертации, а в перспективе будет интегрирован в цифровой сом, усиливая его применимость за пределами страны. Связка «цифровой сом плюс стейблкоин» расширит возможность для трансграничных расчетов и денежных переводов», — отметил руководитель секретариата Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий Фархат Иминов.