19:55
Власть

Миллиардер Алишер Усманов выиграл дело о клевете против немецкой газеты

Фото из интернета. Алишер Усманов

Земельный суд Гамбурга удовлетворил иск Алишера Усманова к немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung и запретил распространение ряда утверждений о миллиардере, признанных клеветническими. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на пресс-службу бизнесмена.

Решение суд огласил 23 января. За каждое нарушение запрета предусмотрен штраф в размере до 250 тысяч евро. В случае невозможности его взыскания может быть назначен административный арест до шести месяцев за каждый эпизод нарушения и до двух лет в совокупности.

Как сообщили представители Алишера Усманова, суд запретил FAZ распространять утверждения о том, что бизнесмен якобы использовал свое состояние «в интересах или по поручению Кремля», неформально представлял интересы российской власти в Узбекистане, а также вмешивался в редакционную политику газеты «Коммерсантъ» после ее приобретения в 2006 году.

Кроме того, по словам адвокатов, в рамках рассмотрения иска суд европейской юрисдикции впервые запретил распространение утверждений из расследований оппозиционера Алексея Навального, ранее признанных ложными российским судом. Речь идет, в частности, о материалах фильма «Он вам не Димон», в которых утверждалось, что Алишер Усманов якобы передавал недвижимость людям из окружения бывшего президента РФ Дмитрия Медведева.

Читайте по теме
В Германии прекратили расследование в отношении миллиардера Алишера Усманова

Представители бизнесмена назвали решение суда важным прецедентом для европейской судебной практики.

Это не первое подобное решение в его пользу в немецких судах. Весной прошлого года суд в Гамбурге запретил распространять информацию о якобы имевшем место подкупе судей Международной федерации фехтования (FIE), о котором сообщал немецкий телеканал ARD.

В 2024-м тот же суд запретил американскому изданию Forbes распространять заявления о том, что Алишер Усманов являлся «подставным лицом» лидера России Владимира Путина и «решал его бизнес-проблемы».
