Миллиардер Алишер Усманов выиграл дело о клевете против немецкой газеты

Земельный суд Гамбурга удовлетворил иск Алишера Усманова к немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung и запретил распространение ряда утверждений о миллиардере, признанных клеветническими. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на пресс-службу бизнесмена.
Решение суд огласил 23 января. За каждое нарушение запрета предусмотрен штраф в размере до 250 тысяч евро. В случае невозможности его взыскания может быть назначен административный арест до шести месяцев за каждый эпизод нарушения и до двух лет в совокупности.
Как сообщили представители Алишера Усманова, суд запретил FAZ распространять утверждения о том, что бизнесмен якобы использовал свое состояние «в интересах или по поручению Кремля», неформально представлял интересы российской власти в Узбекистане, а также вмешивался в редакционную политику газеты «Коммерсантъ» после ее приобретения в 2006 году.
Кроме того, по словам адвокатов, в рамках рассмотрения иска суд европейской юрисдикции впервые запретил распространение утверждений из расследований оппозиционера Алексея Навального, ранее признанных ложными российским судом. Речь идет, в частности, о материалах фильма «Он вам не Димон», в которых утверждалось, что Алишер Усманов якобы передавал недвижимость людям из окружения бывшего президента РФ Дмитрия Медведева.
Представители бизнесмена назвали решение суда важным прецедентом для европейской судебной практики.
Это не первое подобное решение в его пользу в немецких судах. Весной прошлого года суд в Гамбурге запретил распространять информацию о якобы имевшем место подкупе судей Международной федерации фехтования (FIE), о котором сообщал немецкий телеканал ARD.
В 2024-м тот же суд запретил американскому изданию Forbes распространять заявления о том, что Алишер Усманов являлся «подставным лицом» лидера России Владимира Путина и «решал его бизнес-проблемы».