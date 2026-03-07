14:36
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Экономика

Китай обогнал США по числу долларовых миллиардеров

Китай обогнал США по числу долларовых миллиардеров. В обновленном рейтинге стран Global Rich List 2026 на первой позиции расположилась Китайская Народная Республика. По данным на январь, в списке указаны 726 новых участников, 318 из них — граждане Китая.

Общее число долларовых миллиардеров в мире впервые превысило порог в 4 тысячи и достигло 4 тысяч 20 человек.

В Китае насчитывается 1 тысяча 110 миллиардеров (на 287 больше, чем в предыдущем году). На второй позиции США, где их 1 тысяча (+130). Третье место у Индии — 308 человек (+24). За ними следуют Германия, Великобритания и Швейцария. Россия заняла седьмую строчку рейтинга — 105 миллиардеров (+10).



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/364949/
просмотров: 142
Версия для печати
Материалы по теме
Китай создал первый в мире беспилотник из бамбука
Блокировка Ормузского пролива. В КНР приказали приостановить экспорт бензина
Ученые Китая нашли способ избавить людей от лишнего холестерина
Устранение двойного налогообложения. Кыргызстан и Гонконг подписали соглашение
Китай выступил с протестом против британских санкций за «связи с Россией»
Кыргызстан перенимает опыт Китая по внедрению промышленных технологий
Центральный банк Китая упрощает трансграничное финансирование в юанях
Всего 0,6 секунды. В Китае разработали технологию мгновенной 3D-печати
Китай разрабатывает ядерное оружие нового поколения — CNN
Автомобиль с группой китайских туристов утонул в Байкале: семь человек погибли
Популярные новости
Рубль продолжает дешеветь, как и&nbsp;остальные валюты. Курс валют на&nbsp;3&nbsp;марта Рубль продолжает дешеветь, как и остальные валюты. Курс валют на 3 марта
Блокировка Ормузского пролива. В&nbsp;КНР приказали приостановить экспорт бензина Блокировка Ормузского пролива. В КНР приказали приостановить экспорт бензина
Кыргызстан столкнется с&nbsp;ощутимым ростом цен на&nbsp;продукты в&nbsp;2026 году Кыргызстан столкнется с ощутимым ростом цен на продукты в 2026 году
Половиной всех доходов населения владеют 20&nbsp;процентов состоятельных граждан&nbsp;КР Половиной всех доходов населения владеют 20 процентов состоятельных граждан КР
Бизнес
Причины возникновения временных протечек в&nbsp;Old Bishkek Причины возникновения временных протечек в Old Bishkek
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; всего от&nbsp;1&nbsp;тысячи 37&nbsp;сомов в&nbsp;день Kia Sonet без первоначального взноса — всего от 1 тысячи 37 сомов в день
$15 тысяч за&nbsp;право видеть: история девятилетнего мальчика и&nbsp;KFC $15 тысяч за право видеть: история девятилетнего мальчика и KFC
Кешбэк до&nbsp;20&nbsp;процентов с&nbsp;MPay Кешбэк до 20 процентов с MPay
7 марта, суббота
14:24
Китай обогнал США по числу долларовых миллиардеров Китай обогнал США по числу долларовых миллиардеров
14:10
Дастан Бекешев не поддерживает сокращение количества членов ЦИК
14:02
Драка водителей на дороге в Бишкеке. Милиция устанавливает участников конфликта
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 7 марта. Как изменились цены за неделю
13:47
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу к диалогу с Владимиром Путиным