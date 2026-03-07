Китай обогнал США по числу долларовых миллиардеров. В обновленном рейтинге стран Global Rich List 2026 на первой позиции расположилась Китайская Народная Республика. По данным на январь, в списке указаны 726 новых участников, 318 из них — граждане Китая.

Общее число долларовых миллиардеров в мире впервые превысило порог в 4 тысячи и достигло 4 тысяч 20 человек.

В Китае насчитывается 1 тысяча 110 миллиардеров (на 287 больше, чем в предыдущем году). На второй позиции США, где их 1 тысяча (+130). Третье место у Индии — 308 человек (+24). За ними следуют Германия, Великобритания и Швейцария. Россия заняла седьмую строчку рейтинга — 105 миллиардеров (+10).







