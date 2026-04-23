20:58
USD 87.42
EUR 102.29
RUB 1.17
Общество

В России новый рекорд по числу долларовых миллиардеров

Число долларовых миллиардеров в России выросло на 26 процентов после вторжения в Украину. Такие данные содержатся в новом рейтинге российской версии журнала Forbes за 2026 год, пишет DW.

По этой информации, число долларовых миллиардеров в России сейчас составляет 155 человек. В 2021 году перед вторжением РФ в Украину их было 123. Их совокупное состояние также на максимуме — $696,5 миллиарда. Несмотря на войну и санкции, за год оно выросло на 11 процентов.

Рейтинг этого года возглавил глава «Северстали» Алексей Мордашов и его семья. Их состояние оценили в $37 миллиардов. Это первый случай в истории, когда у россиянина насчитали более $30 миллиардов активов, отмечает Forbes.

На втором месте — глава «Норникеля» Владимир Потанин ($29,7 миллиарда), на третьем — основатель «Лукойла» Вагит Аликперов ($29,5 миллиарда). В ТОП-10 также попали Леонид Михельсон, Сулейман Керимов, Владимир Лисин, Геннадий Тимченко, Андрей Мельниченко, Михаил Фридман и Алишер Усманов. Самой богатой россиянкой остается основательница Wildberries Татьяна Ким (23-е место и $8,1 миллиарда).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371663/
просмотров: 405
Версия для печати
23 апреля, четверг
20:43
Чемпионат мира по паралегкой атлетике 2027 года пройдет в Ташкенте Чемпионат мира по паралегкой атлетике 2027 года пройдет...
20:22
В России новый рекорд по числу долларовых миллиардеров
20:06
В Германии обсудили развитие авиации Кыргызстана и проекты техобслуживания
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы вышли в прокат сегодня в Бишкеке
19:45
Провода на тротуаре. В Бишкеке комки вновь незаконно подключаются к электросети