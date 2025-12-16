Процедура перерегистрации индивидуальных предпринимателей в КР упрощена

В Кыргызстане в рамках программы «Правительственные акселераторы» упрощена процедура перерегистрации индивидуальных предпринимателей (ИП), а ключевые процессы переведены в электронный формат. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Фото gov.kg

По ее данным, повышение качества государственных услуг, сокращение административных барьеров и создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса входят в число приоритетных задач госполитики.

«Однако долгое время предприниматели сталкивались с необходимостью личного обращения в налоговые органы даже для внесения незначительных изменений в свои регистрационные данные. Смена номера телефона или адреса электронной почты, добавление или изменение вида экономической деятельности, переход на другой налоговый режим или изменение юридического адреса — все эти операции требовали подачи бумажного заявления и личного визита», — отметили в кабмине.

В результате предприниматели тратили в среднем до двух-трех часов на каждую процедуру, простаивая в очередях. В случаях изменения юридического адреса на другой район процедура усложнялась еще больше, требуя обращения в налоговые органы двух районов, а срок рассмотрения растягивался до двух-трех рабочих дней. Эта устаревшая практика создавала излишнюю административную нагрузку, отвлекая бизнес от основной деятельности, и способствовала ненужным прямым контактам с государственными служащими.

«Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что это препятствие устранено системно. В рамках программы «Правительственные акселераторы» основные процедуры перерегистрации индивидуальных предпринимателей полностью переведены в онлайн-формат через «Кабинет налогоплательщика», — подчеркнул на аппаратном совещании глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Благодаря этому, по его словам, сроки подачи заявлений сократились с прежних двух-трех часов до пяти-десяти минут. Личное посещение налогового органа и прямой контакт с налоговым сотрудником теперь полностью исключены.