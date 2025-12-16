12:42
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.10
Экономика

Процедура перерегистрации индивидуальных предпринимателей в КР упрощена

В Кыргызстане в рамках программы «Правительственные акселераторы» упрощена процедура перерегистрации индивидуальных предпринимателей (ИП), а ключевые процессы переведены в электронный формат. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

gov.kg
Фото gov.kg
По ее данным, повышение качества государственных услуг, сокращение административных барьеров и создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса входят в число приоритетных задач госполитики.

«Однако долгое время предприниматели сталкивались с необходимостью личного обращения в налоговые органы даже для внесения незначительных изменений в свои регистрационные данные. Смена номера телефона или адреса электронной почты, добавление или изменение вида экономической деятельности, переход на другой налоговый режим или изменение юридического адреса — все эти операции требовали подачи бумажного заявления и личного визита», — отметили в кабмине.

Читайте по теме
В Кыргызстане упростили процедуру лицензирования частных школ

В результате предприниматели тратили в среднем до двух-трех часов на каждую процедуру, простаивая в очередях. В случаях изменения юридического адреса на другой район процедура усложнялась еще больше, требуя обращения в налоговые органы двух районов, а срок рассмотрения растягивался до двух-трех рабочих дней. Эта устаревшая практика создавала излишнюю административную нагрузку, отвлекая бизнес от основной деятельности, и способствовала ненужным прямым контактам с государственными служащими.

«Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что это препятствие устранено системно. В рамках программы «Правительственные акселераторы» основные процедуры перерегистрации индивидуальных предпринимателей полностью переведены в онлайн-формат через «Кабинет налогоплательщика», — подчеркнул на аппаратном совещании глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Благодаря этому, по его словам, сроки подачи заявлений сократились с прежних двух-трех часов до пяти-десяти минут. Личное посещение налогового органа и прямой контакт с налоговым сотрудником теперь полностью исключены.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/354774/
просмотров: 177
Версия для печати
Материалы по теме
Ликвидация ИП: юридические нюансы, о которых следует знать
Налоговая служба начнет принудительную ликвидацию бездействующих компаний и ИП
Индивидуальный предприниматель. Как оформить статус и какие налоги платить
В Кыргызстане упростят перерегистрацию ИП через онлайн-сервис
В Казахстане хотят ужесточить требования к открытию новых ИП
Итоги ста дней программы «Правительственные акселераторы» подвели экономисты
На Иссык-Куле будут развивать дошкольное образование
Программа «Молодые лидеры Кыргызстана 2024» показала свою эффективность — кабмин
В Кыргызстане растет число желающих открыть детские сады домашнего типа
В Бишкеке домашние детсады уже посещают около 700 детей
Популярные новости
Рубль продолжает обваливаться, тенге тоже дешевеет. Курс валют на&nbsp;15&nbsp;декабря Рубль продолжает обваливаться, тенге тоже дешевеет. Курс валют на 15 декабря
Рубль сильно просел, тенге тоже дешевеет. Курс валют на&nbsp;12&nbsp;декабря Рубль сильно просел, тенге тоже дешевеет. Курс валют на 12 декабря
ОАО &laquo;Аэропорты Кыргызстана&raquo; выставило на&nbsp;аукцион пять самолетов&nbsp;&mdash; СМИ ОАО «Аэропорты Кыргызстана» выставило на аукцион пять самолетов — СМИ
Не&nbsp;стоит опасаться. Минстрой выдал разрешение на&nbsp;возведение 35-этажных домов Не стоит опасаться. Минстрой выдал разрешение на возведение 35-этажных домов
Бизнес
MBANK дарит покупателям Temu скидку $5&nbsp;на каждую покупку по&nbsp;картам Visa MBANK дарит покупателям Temu скидку $5 на каждую покупку по картам Visa
MMarket и&nbsp;новогоднее чудо: скидки до&nbsp;60&nbsp;процентов и&nbsp;доставка подарков за&nbsp;день MMarket и новогоднее чудо: скидки до 60 процентов и доставка подарков за день
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выступил партнером олимпиады по&nbsp;финбезопасности МПЦ («Элкарт») выступил партнером олимпиады по финбезопасности
Скидка 30&nbsp;процентов от&nbsp;SAIMA! Успейте оставить заявку до&nbsp;15&nbsp;января Скидка 30 процентов от SAIMA! Успейте оставить заявку до 15 января
16 декабря, вторник
12:35
Из Мьянмы эвакуировали гражданку Кыргызстана Из Мьянмы эвакуировали гражданку Кыргызстана
12:19
Процедура перерегистрации индивидуальных предпринимателей в КР упрощена
12:14
О правах на здоровье кыргызстанцы могут узнать через приложение «Тундук»
12:14
Семь стран Евросоюза выступают против экспроприации замороженных активов России
12:00
Зачем мигрантам финансовая грамотность: интервью с представителем Нацбанка