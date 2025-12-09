19:52
Общество

В Кыргызстане упростили процедуру лицензирования частных школ

В Кыргызстане упростили процедуру лицензирования частных школ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения.

По ее данным, в рамках программы «Правительственные акселераторы» создана рабочая группа с участием представителей нескольких министерств. За короткий срок она проделала определенную работу.

Самое главное — устранен человеческий фактор, и все процессы теперь проходят в онлайн-формате. Срок рассмотрения заявок сокращен с 30 до 20 дней.

Процесс получения лицензии для частных школ полностью автоматизирован. Теперь граждане, которые намерены открыть частную школу, могут зайти на портал https://license.edu.gov.kg/ и подать необходимые документы в электронном виде.

Отменены требования по согласованию устава школы с министерством, предлицензионной комиссией и лицензионным советом. Кроме того, заключения по санитарной и пожарной безопасности от Министерства чрезвычайных ситуаций и Министерства здравоохранения будут выдавать за три-семь дней, а не в течение 30 дней, как раньше.

Для справки:

  • Процедура получения лицензии ранее занимала более четырех месяцев.
  • Были сложности с перепрофилированием здания и получением заключений.
  • Санитарные и противопожарные разрешения выдавали в течение 30 дней.
  • Большое количество бумажных документов приводило к бюрократии и частым возвратам документов.
  • Лицензионная комиссия и лицензионный совет долго принимали решения.
  • Требовали большой объем технических работ, связанных с подготовкой бумажного бланка лицензии.
