В Кыргызстане упростили процедуру лицензирования частных школ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения.
По ее данным, в рамках программы «Правительственные акселераторы» создана рабочая группа с участием представителей нескольких министерств. За короткий срок она проделала определенную работу.
Процесс получения лицензии для частных школ полностью автоматизирован. Теперь граждане, которые намерены открыть частную школу, могут зайти на портал https://license.edu.gov.kg/ и подать необходимые документы в электронном виде.
Отменены требования по согласованию устава школы с министерством, предлицензионной комиссией и лицензионным советом. Кроме того, заключения по санитарной и пожарной безопасности от Министерства чрезвычайных ситуаций и Министерства здравоохранения будут выдавать за три-семь дней, а не в течение 30 дней, как раньше.
Для справки:
- Процедура получения лицензии ранее занимала более четырех месяцев.
- Были сложности с перепрофилированием здания и получением заключений.
- Санитарные и противопожарные разрешения выдавали в течение 30 дней.
- Большое количество бумажных документов приводило к бюрократии и частым возвратам документов.
- Лицензионная комиссия и лицензионный совет долго принимали решения.
- Требовали большой объем технических работ, связанных с подготовкой бумажного бланка лицензии.