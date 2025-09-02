15:09
В Кыргызстане упростят перерегистрацию ИП через онлайн-сервис

Глава кабмина Адылбек Касымалиев объявил о запуске новой реформы в рамках программы «Правительственные акселераторы», направленной на упрощение процедуры перерегистрации индивидуальных предпринимателей (ИП).

кабмина
Фото кабмина. Кыргызстан упростит перерегистрацию индивидуальных предпринимателей через онлайн-сервис

По словам Адылбека Касымалиева, существующие бюрократические процедуры при перерегистрации ИП, связанные с изменением юридического адреса, налогового режима, реквизитов или видов деятельности, создают значительные препятствия для бизнеса. Предприниматели вынуждены многократно посещать налоговые органы, стоять в очередях и собирать бумажные документы, что отнимает время и ресурсы, которые могли бы быть направлены на развитие бизнеса.

«Сегодня предпринимателям приходится по несколько раз посещать налоговые органы, тратить часы в очередях, собирать бумажные документы. Это отнимает значительное время и ресурсы, которые могли бы быть направлены на развитие бизнеса», — отметил председатель кабинета министров.

Он подчеркнул, что основной проблемой является отсутствие онлайн-сервиса для подачи заявлений через «Кабинет налогоплательщика» и ручной обмен данными между налоговой и другими государственными органами.

В рамках реформы процесс перерегистрации ИП будет полностью переведен в онлайн-формат. Новый сервис позволит предпринимателям заполнять заявление, прикреплять необходимые документы и получать уведомление о завершении процедуры в «Кабинете налогоплательщика». Процедура будет занимать всего 5–10 минут, а завершение регистрации – в течение одного дня.

Адылбек Касымалиев поручил обеспечить успешную реализацию проекта в течение 100 дней.
