Кыргызстан вошел в топ-3 стран, граждане которых открывают бизнес в России

В 2025-м иностранцы чаще регистрировали бизнес в России, чем годом ранее. Такие данные получены аналитиками сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile.

Изученные материалы не учитывают ИП, где учредителями или соучредителями указаны иностранные граждане или организации.

«В прошлом году иностранные учредители зарегистрировали в РФ 8 тысяч 932 юридических лица... Всего в настоящее время там работают 66 тысяч 202 фирмы с иностранным участием», — отметили в Rusprofile.

Больше всего организаций открывают в России предприниматели из Китая, Беларуси и Кыргызстана. По словам замдиректора компании стратегического консалтинга «АРБ Про» Романа Копосова, после ухода западных бизнесменов в «окна возможностей» быстрее всего заходят предприниматели из дружественных государств.

«Вторая причина в том, что произошла перенастройка цепочек поставок и финансовых контуров. Бизнесу нужны новые логистические маршруты, торговые дома, сервисные организации, операторы складов и каналов продаж», — добавил он.