Экономика

Налоговая служба начнет принудительную ликвидацию бездействующих компаний и ИП

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики объявила о начале процедуры принудительной ликвидации бездействующих юридических лиц и аннулирования регистрации индивидуальных предпринимателей (ИП). Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Ведомство опубликовало перечень неактивных налогоплательщиков. Территориальные налоговые органы смогут приступить к процедуре принудительной ликвидации через 30 дней с момента официального опубликования списка.

Что нужно знать?

В течение 30-дневного срока кредиторы и иные заинтересованные лица имеют право обратиться в налоговые органы с заявлением. Обращение позволит приостановить процедуру принудительной ликвидации или аннулирования регистрации при наличии законных оснований или возникновении вопросов. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/353022/
просмотров: 539
