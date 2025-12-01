Налоговая служба начнет принудительную ликвидацию бездействующих компаний и ИП

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики объявила о начале процедуры принудительной ликвидации бездействующих юридических лиц и аннулирования регистрации индивидуальных предпринимателей (ИП). Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Ведомство опубликовало перечень неактивных налогоплательщиков. Территориальные налоговые органы смогут приступить к процедуре принудительной ликвидации через 30 дней с момента официального опубликования списка.