Налоговая служба начнет принудительную ликвидацию бездействующих компаний и ИП

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики объявила о начале процедуры принудительной ликвидации бездействующих юридических лиц и аннулирования регистрации индивидуальных предпринимателей (ИП). Об этом сообщила пресс-служба ГНС.
Ведомство опубликовало перечень неактивных налогоплательщиков. Территориальные налоговые органы смогут приступить к процедуре принудительной ликвидации через 30 дней с момента официального опубликования списка.
Что нужно знать?
В течение 30-дневного срока кредиторы и иные заинтересованные лица имеют право обратиться в налоговые органы с заявлением. Обращение позволит приостановить процедуру принудительной ликвидации или аннулирования регистрации при наличии законных оснований или возникновении вопросов.