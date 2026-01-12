Перерегистрация ИП теперь занимает до 10 минут

Налоговая служба Кыргызстана внедрила сервис онлайн-перерегистрации индивидуальных предпринимателей на портале Cabinet.salyk.kg. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Новое цифровое решение позволяет предпринимателям менять регистрационные данные дистанционно — без личного посещения налоговых органов. Если ранее процедура занимала два-три рабочих дня, то теперь она полностью автоматизирована и требует в среднем от 5 до 10 минут.

Сервис работает круглосуточно и доступен из любой точки мира.

В рамках обновления «Личного кабинета налогоплательщика» функционал расширили тремя ключевыми опциями. Теперь предприниматели могут самостоятельно:

сменить район налоговой регистрации при изменении юридического адреса;

выбрать другой налоговый режим или обновить реквизиты;

добавить новые виды экономической деятельности.

Для получения услуги необходимо авторизоваться на платформе, перейти в раздел «Перерегистрация ИП» на панели быстрого доступа, заполнить электронную форму и сохранить изменения.

Проект реализован в рамках программы «Правительственные акселераторы» и направлен на упрощение фискальных процедур для малого и среднего бизнеса.