Экономика

Казахстан выступил за ужесточение ввоза автомобилей, Кыргызстан — против

Странам ЕАЭС не удалось согласовать ужесточение контроля за ввозом автомобилей. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным издания, на заседании Межправсовета ЕАЭС 11 декабря главам правительств стран объединения не удалось договориться по ряду вопросов, связанных с углублением интеграции.

В частности, Казахстан предложил ужесточить контроль за ввозом автомобилей, купленных физическими лицами на электронных аукционах. Это вызвало жесткие возражения кыргызской стороны, отметившей, что это разрушает интеграцию в союзе, пояснил источник издания, знакомый с обсуждением. Вопрос передадут на уровень президентов.

Также не принят доклад об унификации индикаторов риска занижения таможенной стоимости для дорогих товаров из третьих стран — против вновь выступил Кыргызстан. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин сообщил, что работа в этом направлении уже принесла дополнительные поступления в бюджеты государств союза на $75 миллионов по пошлинам и более $600 миллионов по НДС.

Несмотря на разногласия, общие перспективы интеграции поддержали все. Глава кабмина КР Адылбек Касымалиев заявил о необходимости расширять торговлю за счет доступа к новым технологиям.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/354410/
