09:13
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.11
Экономика

До 93 процентов выросла доля национальных валют в расчетах внутри ЕАЭС

До 93 процентов выросла доля национальных валют в расчетах внутри ЕАЭС. Об этом на заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза в расширенном составе сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Доля национальных валют в расчетах внутри союза достигла 93 процентов. А по внешнеторговым контрактам между российским бизнесом и предпринимателями из других стран «пятерки» превысила 98 процентов», — отметил он.

По словам премьера РФ, предварительные результаты работы ЕАЭС по ключевым показателям в 2025 году являются достойными. Также растет интерес к расширению торговли с государствами, которые не входят в союз.

«Продолжаем укреплять транспортную связанность в Евразийском регионе. Здесь крайне важно ускорить внедрение современных решений, в первую очередь для модернизации логистической инфраструктуры и цифровизации транспортных коридоров. Чтобы увеличить пропускную способность действующих маршрутов, конечно, как следствие, — значит повысить объем грузоперевозок», — добавил Михаил Мишустин.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/354307/
просмотров: 114
Версия для печати
Материалы по теме
За 10 лет объем ввозимой торговли в ЕАЭС достиг $100 миллиардов — глава кабмина
Россия может ужесточить правила импорта из Кыргызстана после 25 декабря
Россия продлила срок действия упрощенного режима ввоза товаров из Кыргызстана
Пошаговую инструкцию по экспорту швейной продукции в Россию подготовил Минэконом
Кыргызстан продолжает сохранять лидерство по росту грузоперевозок в ЕАЭС
Положения Договора о Евразийском экономическом союзе решили усовершенствовать
Семь документов для ЕАЭС, которые позволят избежать задержек при вывозе товаров
Для граждан стран ЕАЭС упростят путешествия по железной дороге
Кыргызстан и Казахстан запустят пилот по навигационным пломбам на автоперевозках
Импортерам стран ЕАЭС напомнили о новых правилах регистрации лекарств
Популярные новости
Рубль и&nbsp;тенге вновь заметно подешевели. Курс валют на&nbsp;11&nbsp;декабря Рубль и тенге вновь заметно подешевели. Курс валют на 11 декабря
Рубль и&nbsp;тенге после роста продолжают дешеветь. Курс валют на&nbsp;10&nbsp;декабря Рубль и тенге после роста продолжают дешеветь. Курс валют на 10 декабря
Рубль вновь заметно подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на&nbsp;8&nbsp;декабря Рубль вновь заметно подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на 8 декабря
Рубль прекратил расти и&nbsp;подешевел, евро подорожал. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;декабря Рубль прекратил расти и подешевел, евро подорожал. Курс валют на 9 декабря
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
Red Petroleum и&nbsp;Chevrolet запускают грандиозную акцию &laquo;Путь к&nbsp;мечте&raquo; Red Petroleum и Chevrolet запускают грандиозную акцию «Путь к мечте»
Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25&nbsp;процентов на&nbsp;ОСАГО до&nbsp;конца года Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 процентов на ОСАГО до конца года
Праздник к&nbsp;нам приходит! &laquo;Умай Групп&raquo; дарит 200 тысяч сомов Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
12 декабря, пятница
09:11
В ходе рейда в Чуйской области пресекли незаконную охоту браконьеров В ходе рейда в Чуйской области пресекли незаконную охот...
08:55
До 93 процентов выросла доля национальных валют в расчетах внутри ЕАЭС
08:42
Развитие системы цифровой маркировки товаров в ЕАЭС обсудили главы правительств
08:25
Чемпионат мира по боксу. Кыргызстанец Ихтияр Нишонов завоевал бронзу
08:12
За 10 лет объем ввозимой торговли в ЕАЭС достиг $100 миллиардов — глава кабмина
11 декабря, четверг
23:35
Adobe интегрировала Photoshop, Acrobat и Adobe Express в ChatGPT
23:00
Садыр Жапаров встретился с президентом Туркменистана в Ашхабаде
22:40
В Бишкеке выходит в прокат кыргызский хоррор «Үйдүн ээси»