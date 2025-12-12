До 93 процентов выросла доля национальных валют в расчетах внутри ЕАЭС. Об этом на заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза в расширенном составе сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Доля национальных валют в расчетах внутри союза достигла 93 процентов. А по внешнеторговым контрактам между российским бизнесом и предпринимателями из других стран «пятерки» превысила 98 процентов», — отметил он.

По словам премьера РФ, предварительные результаты работы ЕАЭС по ключевым показателям в 2025 году являются достойными. Также растет интерес к расширению торговли с государствами, которые не входят в союз.

«Продолжаем укреплять транспортную связанность в Евразийском регионе. Здесь крайне важно ускорить внедрение современных решений, в первую очередь для модернизации логистической инфраструктуры и цифровизации транспортных коридоров. Чтобы увеличить пропускную способность действующих маршрутов, конечно, как следствие, — значит повысить объем грузоперевозок», — добавил Михаил Мишустин.