Для стройки многоэтажного жилого комплекса в Оше трансформировали сельхозземли

Для строительства в городе Ош многоэтажного жилого комплекса с возведением соцобъектов в айыльном аймаке Толойкон трансформируют участок сельскохозяйственной земли площадью 2,7 гектара. Постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, участок в контуре № 1309, находящийся в частной собственности, переведен из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов».

Мэрия Оша обязана внести изменения в учетные документы, разработать и утвердить градостроительную документацию с учетом строительных норм и правил, а также за счет собственных средств организовать подключение и развитие систем жизнеобеспечения территории и ее социально-экономическое развитие.

В постановлении также прописаны требования к соблюдению параметров автомобильных дорог, охранных зон линий электропередачи, нормам общественного здравоохранения, экологическим стандартам, противосейсмическим мерам и системе отвода дождевых и талых вод.

Предписано сохранить возможные объекты историко-культурного наследия.  
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/354167/
просмотров: 288
