Мэр Оша поручил проверить законность земли, где работает ресторан «Кекеев»

Во время утреннего рейда мэр Оша Женишбек Токторбаев посетил территорию, где расположен ресторан «Кекеев», и поручил службам проверить законность использования земельного участка. Об этом сообщает муниципалитет южной столицы.

По данным Кадастровой службы, участок имеет спорную историю. Земля в 2008 году числилась как сельхозугодья, затем была трансформирована под социальные нужды, в том числе под строительство школы. В 2010 году часть участка — около 20 гектаров — была распределена и выведена в частную собственность, после чего могла быть продана.

Токторбаев отметил, что объект расположен на территории, изначально предназначенной для социальных целей, и потребовал дать правовую оценку всем изменениям статуса земли.

«Если участок был оформлен незаконно или нарушены правила трансформации, будут приняты меры. Предписания уже выданы», — сказал мэр.

Муниципальные службы проводят проверку. По ее итогам мэрия обещает представить официальную информацию.

Напомним, ранее муниципальные службы Бишкека провели снос кафе «Кекеев», расположенного прямо в русле реки Аламедин.