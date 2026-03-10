12:47
Застройку сельхозземель в Кыргызстане предлагают ограничить новым законом

В Кыргызстане на общественное обсуждение вынесен законопроект о внесении изменений в Гражданский и Земельный кодексы и Кодекс о правонарушениях. Документ направлен на усиление защиты сельскохозяйственных земель и предотвращение их необоснованной застройки.

Согласно проекту, сельскохозяйственные угодья предлагают признать исключительной ценностью и основой национальной безопасности. Также вводится обязанность собственников и землепользователей сохранять качество почв и не допускать деградации сельхозземель.

Документ предусматривает ужесточение правил трансформации земель. В частности, в случае перевода особо ценных сельхозугодий под коммерческую застройку размер компенсации потерь сельскохозяйственного производства предлагается увеличить в два раза.

Кроме того, законопроект предлагает изымать земельные участки, если выявят факт преднамеренного ухудшения качества почвы с целью последующего перевода земли в менее ценные категории.

Поправки уточняют ответственность за нарушение правил землепользования. 

За их использование способами, приводящими к потере плодородия или загрязнению, предлагается установить штраф 3 тысячи сомов  для физических лиц и 13 тысяч сомов для юридических лиц.

Как отмечается в справке-обосновании, инициатива направлена на сохранение пахотных земель, обеспечение продовольственной безопасности и предотвращение хаотичной застройки сельхозугодий.
